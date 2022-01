Destination Finale 6 : le réalisateur de No Way Home aux commandes

La Mort n'a pas dit son dernier mot et va encore empiler les victimes dans un nouveau long-métrage "Destination Finale" prévu sur le service HBO Max. Le projet progresse avec l'arrivée du réalisateur de "Spider-Man : No Way Home" à son bord.

La mort aux trousses

L'industrie du cinéma n'en démord pas et continue de penser que les anciens succès peuvent donner naissance à ceux de demain. Le genre horrifique n'est pas épargné, comme en atteste la sortie en ce moment du nouveau long-métrage Scream. Les exemples peuvent être cités en pagaille et on n'oublie d'ailleurs pas qu'un retour de la franchise Destination Finale est toujours dans les tuyaux. Un projet qui s'est fait connaître il y a plusieurs mois mais qui n'avance pas réellement depuis un moment, pas aidé par la crise sanitaire.

Le tout premier film, sorti en 2000, posait les bases d'un high concept plutôt amusant puisque la menace principale n'est autre que la Mort. Des adolescents sont traqués par la Faucheuse, qui redouble d'inventivité pour leur faire la peau. Durant les cinq opus qui ont vu le jour en l'espace d'une dizaine d'années, on a eu droit à quelques mises à mort marquantes - à défaut de vivre des grands moments de cinéma.

Destination Finale 3 ©New Line Cinema

Destination Finale 6 est toujours d'actualité

Le concept peut se décliner presque à l'infini, tant que des situations originales sont imaginées. C'est justement ce que l'on attend d'un sixième long-métrage, qui devrait se rapprocher d'un reboot. La presse américaine, dont Variety, rapporte que le projet sera porté par un metteur en scène très en vue dans le Marvel Cinematic Universe : Jon Watts. Son nom vous dira forcément quelque chose car il est derrière le carton Spider-Man : No Way Home et qu'il doit ensuite s'occuper de la nouvelle monture des 4 Fantastiques.

Pour l'heure, il se contente de s'associer à New Line comme producteur et d'être à l'origine du script puisque c'est lui qui en a imaginé les contours. Les scénaristes Lori Evans Taylor et Guy Busick vont maintenant s'occuper de pondre un scénario. Aucun nom n'a été avancé pour le poste de réalisateur, Jon Watts ne devrait pas se charger de cette tâche si l'on en croit les différents retours des médias américains. On attend donc de savoir qui sera l'élu qui devra réanimer Destination Finale sur le petit écran. Car, oui, n'oublions pas que le film est prévu pour sortir sur la plateforme HBO Max !