Disney + : découvrez les nouveaux programmes disponibles

Disney+ a annoncé les nouvelles sorties du jour. Entre poursuite de la diffusion de séries connues, un film culte de la 20th Century Fox, une aventure inédite de Maggie Simpson, et encore d'autres programmes originaux de Disney, la plateforme offre de quoi s'amuser et s'informer pour toute la famille.

C'est vendredi, et c'est jour de sortie sur Disney + ! Il y a déjà l'offre connue du catalogue, comprenant les classiques et les productions des licences Marvel, Star Wars, Pixar. Mais il y aussi les séries originales qui poursuivent leur diffusion, avec des épisodes tout neufs, ainsi que des arrivées inédites sur la plateforme. Dans les sorties du 10 avril 2020, on retrouve donc des têtes connues, comme par exemple l'épisode 5 de The Mandalorian. Côté inédit, c'est entre autres le film culte de la 20th Century Fox et Tim Burton Edward aux mains d'argent qui fait son arrivée sur Disney+.

Émissions et fictions au programme

Comme détaillé par Disney+ sur Twitter, il y en a pour tous les goûts et tous les publics dans ces nouveautés.

C'est ainsi l'occasion de continuer les grandes réflexions de Fourchette, la révélation de Toy Story 4, qui se pose aujourd'hui la question de savoir ce qu'est le temps. Pour découvrir l'univers de Disney et de ses parcs à thèmes, l'épisode 4 Les Imagineers est maintenant disponible, ainsi que, côté Marvel, un nouvel épisode de Projet Héros Marvel. On peut aussi avoir accès à un programme entièrement inédit, à savoir le court-métrage des Simpson centrée sur Maggie qui a un "rendez-vous avec le destin". C'est une des toutes nouvelles arrivées sur la plateforme, avec donc le film de Tim Burton et Johnny Depp, en plus de La Nuit au musée : Le secret des Pharaons, et Coco : les coulisses de la musique, pour les fans des chansons et morceaux musicaux du film.

Entre programmes documentaires et éducatifs, la poursuite des séries Star Wars et la présentation de contenus inédits, le week-end va définitivement prendre une forte couleur Disney+