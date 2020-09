Disney+ lance une fonction pour regarder un programme à plusieurs

L'avènement des plateformes de SVOD a revu notre mode de consommation de séries et films. Ces nouveaux acteurs font l'actualité avec leur contenu exclusif. Disney+ encourage la convivialité au travers d'une option qui permet de regarder à plusieurs la même chose.

Disney se lance dans la diffusion partagée

Vous devez, comme tous les abonnés à une/des plateforme(s), adorer partager votre ressenti sur un film ou un épisode immédiatement après l'avoir vu. Des échanges avec des amis ou sur les réseaux sociaux permettent de le faire. Disney va tenter de rapprocher les gens avec une toute nouvelle option dénommée GroupWatch. Pas besoin d'un Bac +5 en anglais pour comprendre de quoi il est question. La firme aux grandes oreilles permet désormais de lancer un film ou une série disponible sur son service avec d'autres personnes. En ces temps de crise sanitaire où on demande aux gens de respecter des distanciations sociales, l'outil va dans ce sens. Pas besoin de se réunir physiquement pour partager un bon moment devant un écran.

GroupWatch demande logiquement d'avoir un abonnement à Disney+. Si cette condition est respectée par vous et vos amis, vous pourrez alors envoyer une invitation ou en accepter une de leur part, que vous soyez sur votre télé, votre tablette, votre téléphone ou l'ordinateur. Une fois que vous serez tous réunis dans le groupe, un programme commun sera lancé, avec possibilité de le mettre en pause, d'avancer ou de revenir en arrière pour tout le monde, si une seule personne le désire. Pratique pour les pauses toilette ou pour se remettre une scène marquante dans le feu de l'action. L'idée, très simple, est de loger tout le monde à la même enseigne.

Deux défauts à signaler

Néanmoins, GroupWatch ne permet de se réunir qu'à six personnes simultanément. Pas possible donc, de se retrouver à 15 devant un épisode. Mais, en même temps, les comités réduits sont souvent les meilleurs. L'autre point noir est l'absence d'un chat ou d'un canal vocal pour discuter. Les participants peuvent seulement interagir avec les autres par le biais de différents émojis qui traduisent des émotions. D'un côté, ça évite d'entendre les gens parler quand on tient à écouter ce qui se passe. Le collègue qui fait des blagues ou qui critique en direct, ça peut vite devenir désagréable. Mais d'un autre, l'interaction s'en retrouve fortement diminuée. On a tous connu ces soirées télé où chacun y va de son commentaire autour de sucreries et de boissons. Peut-être que Disney va travailler là-dessus et implantera des fonctionnalités avec le temps.

À quand en France ?

Disney a d'abord lancé ce service supplémentaire, qui est totalement gratuit, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ce sont désormais les USA qui peuvent y avoir droit. Pour l'heure, la France et l'Europe en sont privées. Mais on peut espérer que le déploiement sera effectué dans les prochains mois, qu'on puisse également partager des moments avec nos proches.

GroupWatch rappelle Netflix Party, un outil qui permettait de connecter plusieurs comptes d'abonnés à la plateforme américaine pour regarder quelque chose en commun. Sur cette dernière, il était possible de parler dans un chat avec les concernés, ce qui était appréciable pendant le confinement où nous étions condamnés à la solitude dans nos appartements. Disney affirme que GroupWatch n'a pas été inventé à la suite de la crise sanitaire - on pourrait le penser - et était un projet en développement depuis un moment. Il fallait accélérer et saisir l'opportunité qu'offrait la pandémie pour le lancer. Ce type d'initiative pourrait, avec le temps, devenir une norme dans le milieu de la SVOD pour réduire les différences entre les services.