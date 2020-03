Disney+ : le lancement reporté en France à cause du coronavirus ?

Le coronavirus entraîne une série de réactions parfois désagréables pour le public. Internet est particulièrement sollicité durant cette période de confinement et pour ne pas engorger encore plus le trafic, il se pourrait que la lancement de Disney+ soit repoussé en France.

L'obligation du confinement force tout le monde à utiliser plus Internet que d'habitude. Les télétravaillleurs en ont besoin pour continuer d'exercer leur fonction et, les autres, s'en servent pour tuer le temps. Les consoles de jeu tournent plus que jamais, les catalogues des plateformes de SVOD sont essorés, nos ordinateurs nous servent à avoir une fenêtre sur le monde. Mais cette accentuation généralisée du trafic met à mal les opérateurs, qui pourraient ne pas être forcément en capacité de nous proposer des services constants et de bonne qualité. L'Union Européenne a d'ailleurs demandé à Netflix de jouer le jeu en baissant la qualité de ses vidéos. Chose qui a été acceptée par la firme américaine. Disney pourrait aussi avoir un rôle à jouer afin de ne pas surcharger encore plus la demande.

Un lancement retardé de Disney+ en France ?

D'après Les Échos, le gouvernement français a demandé à Disney de retarder le lancement de son service de SVOD, Disney+. Il doit normalement arriver le 24 mars prochain et la situation du confinement renforce l'attente. L'apparition de ce service offre de nouvelles possibilités pour trouver de quoi occuper nos journées et/ou nos soirées. En temps normal, sans que le coronavirus ne soit dans tous les esprits, l'arrivée de Disney+ chez nous était déjà ardemment désirée, alors que les USA et quelques pays y avaient accès depuis plusieurs mois. Son catalogue permettrait d'occuper les enfants en ces temps où ils peuvent difficilement mettre un pied dehors.

Pour le moment, la firme à Mickey n'aurait pas répondu favorablement à cette demande et compte ne pas plier. Un report engendrerait de la déception auprès des futurs abonnés mais il est question de l'intérêt général. Les opérateurs arrivent pour l'instant à honorer la demande, aussi forte soit-elle. On attend dans les prochaines heures de voir comment Disney va continuer de réagir, car c'est mardi prochain que le grand jour était prévu et une mauvaise nouvelle au dernier moment pourrait mettre au coup au moral. On rappelle que c'est Canal+ qui avait décroché un deal d'exclusivité pour l'exploitation de la plateforme.