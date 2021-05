Enola Holmes 2 : Netflix annonce la suite du succès avec Millie Bobby Brown

La petite sœur de Sherlock, Enola Holmes, n'a pas eu l'honneur de se présenter dans les salles obscures. Elle a néanmoins reçu un accueil chaleureux sur Netflix et c'est sur la plateforme qu'elle va faire son retour dans un second épisode.

Enola Holmes : c'est reparti pour un tour

Succès sur Netflix à plus de 70 millions de vues, Enola Holmes était à l'origine un long-métrage programmé pour atterrir dans les salles. La plateforme s'est jetée dessus lors de la pandémie, pour continuer de profiter de sa star maison, Millie Bobby Brown. L'actrice révélée dans Stranger Things incarne la jeune fille qui donne son nom au titre. Petite sœur du populaire Sherlock Holmes, elle veut à son tour s'affirmer et prouver qu'elle peut être une bonne enquêtrice. Lorsque sa mère (Helena Bonham Carter) disparaît à ses 16 ans, elle décide de prendre le problème à bras-le-corps et de fouiner pour découvrir la vérité. Contre l'avis de ses deux grands frères, qui ne la pensent pas en âge de s'occuper de cette affaire.

Enola Holmes ©Netflix

Récit d'émancipation saupoudré d'action et d'humour, Enola Holmes est un film sympathique, à défaut d'être mémorable. Après sa sortie, l'actrice principale a expliqué qu'une suite était une possibilité et que nous venions simplement d'assister à la naissance d'une héroïne. Plusieurs mois après, on apprend donc qu'un second opus est en préparation :

Sans surprise, Millie Bobby Brown sera de retour en Enola et Henry Cavill a également accepté de reprendre le rôle de Sherlock. Les deux stars resteront des atouts de poids pour continuer d'attirer le public. Si l'on ne sait rien, pour le moment, sur le scénario, il devrait être dans la lignée du premier avec Jack Thorne qui reprend du service. Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, le réalisateur Harry Bradbeer est lui aussi de la partie pour une seconde fois.

On comprend pourquoi Netflix a voulu s'emparer du premier film. La firme a vu qu'il existait l'opportunité de créer une franchise et elle ne tarde pas à la mettre en place. En gardant seulement le personnage d'Enola, il est possible d'inventer des histoires à foison, du moment que le public continue de suivre. À l'image d'un Harry Potter, il pourrait être intéressant d'accompagner le personnage pendant qu'il grandit, et ainsi embrasser des problématiques qui s'y rattachent au fur et à mesure. Mais avant de voir aussi loin, attendons ce deuxième épisode qui n'a pas encore de date de sortie.