Enola Holmes : un premier teaser et une date pour le film avec Millie Bobby Brown

Au tour d'Enola Holmes de prendre la lumière. La petite soeur de Sherlock aura son propre film, avec la star Millie Bobby Brown dans le rôle principal. Netflix vient de diffuser le premier teaser et de communiquer sur la date de mise en ligne planifiée en septembre prochain.

Enola Holmes arrive prochainement

On connaît tous Sherlock Holmes. Mais l'écrivaine Nancy Springer a inventé l'excroissance Enola Holmes dans ses romans. La jeune héroïne est la petite soeur du fameux détective. C'est la première fois qu'elle va se montrer sur nos écrans avec une adaptation dans un long-métrage diffusé prochainement sur Netflix. La plateforme américaine a sorti le chéquier pour s'accaparer les droits de ce film réalisé par Harry Bradbeer. On les comprend car Enola Holmes met en scène Millie Bobby Brown dans le rôle principal. La jeune actrice est populaire grâce à la série Stranger Things qui est l'un des plus gros tubes de Netflix. Ici, on la suivra en Enola alors qu'elle vient de souffler ses seize bougies. C'est justement à ce moment que sa mère (Helena Bonham Carter) disparaît dans d'étranges circonstances. Elle voudra prouver qu'elle peut s'en sortir seule avec son intelligence et se lancera dans une quête de vérité. C'est alors qu'elle découvrira qu'une conspiration importante est liée à cette disparition... Sherlock sera aussi inclus dans ce film, sous les traits de l'acteur Henry Cavill.

Netflix vient de diffuser le premier teaser d'Enola Holmes et en a profité pour annoncer la date de mise en ligne. C'est le 23 septembre prochain que les abonnés pourront le découvrir.

Un teaser, en attendant mieux ?

Enola. Ils ont tous ce prénom à la bouche dans le premier teaser diffusé par la plateforme. Quand la jeune héroïne apparaît enfin, c'est avec le sourire et de la malice dans les yeux. La preuve que ce film va miser sur un ton assez déjanté et pas mal de fun. L'idée doit être d'offrir un divertissement qui permettra à Millie Bobby Brown de briller. On ne sait pas si ça suffira pour remporter l'adhésion du public, mais on sait au moins à quoi s'attendre en septembre prochain. La prochaine étape doit être celle du trailer, permettant ainsi de bénéficier d'un meilleur aperçu.

Une plainte qui n'aura pas eu de répercussion

L'oeuvre de Nancy Springer n'est pas vue d'un bon œil par les descendants d'Arthur Conan Doyle. Ils perçoivent ce détournement de l'univers comme illégitime et pas respectueux des écrits sur Sherlock Holmes. Une plainte a été déposée pour faire respecter les droits d'auteur et s'opposer à la description d'un Sherlock trop "humain". Plus que l'écrivaine, c'était Netflix qui était visé dans le cadre de la distribution du film. On ne savait pas si cette affaire allait avoir un impact sur la sortie. On a la réponse ! Enola Holmes devait sortir en septembre et ça n'a absolument pas changé. Mieux, ça s'est précisé.