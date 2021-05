Fear Street : une bande-annonce pour la trilogie horrifique de Netflix

De l'horreur rétro sur Netflix : la recette de la trilogie "Fear Street" a tout pour cartonner cet été ! Les films tirés des livres écrits par R.L Stine (l'auteur des Chair de poule) commencent déjà à nous faire frissonner avec la première bande-annonce.

Fear Street : la trilogie horrifique événement

Les enfants qui ont grandi dans les années 90 ou 2000 doivent connaître le nom de R.L. Stine. On lui doit la série de livres Chair de poule avec laquelle on a tant frissonné. Ces petites histoires horrifiques ont stimulé l'imaginaire de tant d'enfants, en évoquant des figures et motifs plus ou moins connus du fantastique et de l'horreur. On lui doit également la série Fear Street, peut-être un peu moins populaire par chez nous que celle citée précédemment. Une adaptation va pointer le bout de son nez cet été sur Netflix. La plateforme a décidé de nous proposer une trilogie, au rythme d'un film par semaine. Un mode de diffusion à la croisée des chemins avec celui de la série.

Fear Street ©Netflix

Trois histoires reliées

Les trois longs-métrages seront rattachés par une histoire qui s'étend sur plus de 300 ans. Au centre, la petite ville américaine de Shadyside qui ne cesse d'être le théâtre d'événements terrifiants. La première histoire va se dérouler en 1994, alors qu'un groupe d'adolescents est la cible d'une menace maléfique. Puis on remontera ensuite le temps en 1978, en compagnie de vacanciers qui passent du bon temps au Camp Nightwing, à Sunnyvale. Une terrible affaire va lier les habitants du coin à ceux de la ville de Shadyside. Enfin, en 1666, une ville coloniale sera perturbée par une chasse aux sorcières qui va avoir des conséquences pendant des siècles. On comprend donc que les adolescents de l'année 1994 seront concernés par une malédiction qui aura débuté dans le passé. Les films Fear Street arrivent respectivement le 2, 9 et 16 juillet.

Les trois volets sont réalisés par Leigh Janiak, ce qui est une bonne idée pour assurer une continuité entre les histoires. Légèrement évoquée lors d'un trailer des sorties 2021 de Netflix, la trilogie se dévoile plus amplement avec une bande-annonce. Les amateurs de Stranger Things, Ça et d'autres titres qui misent sur le rétro vont en avoir pour leur argent. On retrouvera d'ailleurs au casting Sadie Sink et Maya Hawke, qui ont tourné dans Stranger Things. Notre petit doigt nous dit que cette trilogie sent bon le succès pour Netflix.