Ghosted : Scarlett Johansson et Chris Evans réunis pour une romance d'action

Ils ont été ensemble deux acteurs principaux du Marvel Cinematic Universe. Maintenant qu'ils ont raccroché leur costume de super-héros, Scarlett Johansson et Chris Evans vont se retrouver pour partager l'affiche de "Ghosted" sur Apple TV+.

Scarlett Johansson et Chris Evans se retrouvent à l'écart du MCU

La fin de la phase 3 du MCU a marqué les esprits. La saga Avengers s'est terminée et certaines grosses stars de l'univers ont fait leur départ. En plus de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson et Chris Evans ont vu l'arc de leur personnage obtenir un point final. Pour la première, l'histoire s'est encore plus mal terminée puisqu'elle s'est brouillée avec Disney suite à la sortie en simultané de Black Widow sur la plateforme du studio. Le second, lui, est possiblement attendu pour un retour un de ces jours mais la rumeur ne s'est jamais confirmée. Partons donc du principe qu'ils en ont terminé avec le MCU. Les deux acteurs vont cependant se retrouver prochainement puisqu'ils participeront ensemble à Ghosted.

Deadline annonce que les stars sont en négociations avancées pour rejoindre ensemble le projet destiné à être diffusé sur Apple TV+. Le long-métrage est écrit par Paul Wernick et Rhett Reese, des scénaristes particulièrement en vue en ce moment puisqu'ils sont derrière les Deadpool (mais pas le prochain), Bienvenue à Zombieland et sa suite ou encore Six Underground. L'idée du scénario a été vendue à Skydance, qui s'associe donc avec la marque à la pomme pour un titre original qui sera très observé lors de sa sortie. On sait aujourd'hui que les plateformes sont obligées de travailler avec des grands noms pour créer de l'engouement et jouer des coudes avec la concurrence.

Avengers : Infinity War ©Marvel studios

Un réalisateur pour Ghosted

Pas grand chose n'est connu sur le scénario de Ghosted. À en croire Deadline, il s'agira d'une romance d'action/aventure. On ne sait rien de plus mais on voit très bien se dessiner un projet moulé pour que les deux têtes d'affiche affichent leur complémentarité à l'écran. La bonne nouvelle à retenir est que le film sera réalisé par Dexter Fletcher. Il a explosé avec l'entraînant Rocketman et s'est ensuite retrouvé affilié à plusieurs projets. Il doit, notamment, se charger de Sherlock Holmes 3 et s'occuper de Renfield (un film sur le serviteur de Dracula) pour Universal. Une belle équipe se forme pour Ghosted mais on attend des informations plus consistantes avant de s'emballer.