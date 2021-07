Handi-Gang : premier rôle pour le nageur paralympique Théo Curin

Le jeune sportif Théo Curin sera à l'affiche du prochain téléfilm TF1 signé Stéphanie Pillonca, intitulé "Handi-Gang". On le retrouvera aux côtés d'Alessandra Sublet. Une toute nouvelle expérience pour le nageur paralympique.

Handi-Gang : Théo Curin se lance un nouveau défi

Le nageur paralympique Théo Curin a décroché le premier rôle dans le téléfilm Handi-Gang de Stéphanie Pillonca. Il fera ses premiers pas en tant que comédien aux côtés d'Alessandra Sublet qui incarnera sa mère.

Le jeune homme a plus d'une corde à son arc. Il est déjà mannequin pour une marque de cosmétique, mais aussi chroniqueur dans le magazine de la santé sur France 5. Et il a même fait quelques apparitions dans la mini-série Vestiaires. Handi-Gang est l'occasion pour lui d'étoffer ses talents de comédiens.

Théo Curin, né en 2000 et amputé des quatre membres après une méningite foudroyante à l'âge de 6 ans, va incarner Sam, un lycéen en fauteuil roulant qui prépare le bac. Le jeune homme se lance dans cette nouvelle aventure aux côtés de Lola Dewaere et Bruno Wolkowitch. Très enthousiaste et très fier, il déclare :

On va parler de tout un tas de choses, évidemment du handicap mais on va surtout casser les codes. On va rire, on va pleurer, on va faire des bêtises. Ça va être un très beau film !

Inspiré d'un roman militant

Cette fiction de 90 minutes s'inspire du roman éponyme de Carla Zina qui retrace l'histoire d'un adolescent handicapé vivant avec sa mère, Djenna, qui l'élève seule depuis toujours. L'arrivée de Vincent, dans la classe de Sam, va tout changer. Il va faire prendre conscience à tout le monde du manque de considération et d'accessibilité qu'ils subissent au quotidien.

Entouré de sa bande de potes, ils vont créer un gang et se rebeller. Ensemble, ils vont tenter de réveiller les consciences. Djenna s'inquiète, elle ne comprend plus son fils. Elle se retrouve alors confrontée à un dilemme : s'immiscer dans la vie de Sam ou bien le laisser libre de ses choix pour enfin penser à elle.

Théo Curin ©Instagram tcurin

L'adaptation à l'écran est signée Stéphanie Pillonca qui a déjà réalisé plusieurs films à propos du handicap. En effet, le téléfilm Apprendre à t'aimer retrace l'histoire d'un père, interprété par Ary Abittan, qui a du mal à accepter le handicap de sa petite fille atteinte de trisomie 21. Une fiction sur l'acceptation de la différence, remplie d'amour et sans pathos. Pour ce qui est du tournage de Handi-Gang, il commencera le 16 août prochain en région lyonnaise.