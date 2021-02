I Care A Lot : Netflix dévoile la bande-annonce du film avec Rosamund Pike

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce d'"I Care A Lot", son nouveau film porté par Rosamund Pike. Les images promettent un thriller à l'humour noir et une nouvelle grosse performance de la part de l'actrice britannique.

Rosamund Pike en tutrice manipulatrice dans I Care A Lot

Netflix dévoilera bientôt son nouveau film, I Care A Lot. La trame du film s’intéresse à Marla Grayson, une tutrice spécialisée auprès de personnes âgées et riches, ayant acquis une certaine réputation dans son domaine. En réalité, Marla est particulièrement malhonnête, et s’empare des biens de ses victimes avant de les revendre pour mener une vie de luxe. Mais lorsqu’elle cible une nouvelle victime, elle ne se doute pas que celle-ci a de dangereuses connexions qui pourraient mettre en danger la tutrice…

I Care A Lot est réalisé par J Blakeson. Le film est porté par Rosamund Pike, qui y joue le personnage principal, Marla Grayson. Dianne West y incarne Jennifer Peterson, la nouvelle victime de la tutrice qui pourrait lui attirer de graves ennuis. On pourra aussi voir dans le long-métrage Eiza González, Peter Dinklage, Chris Messina ou encore Alicia Witt.

Une comédie noire sous forme de thriller

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce d’I Care A Lot. Les images promettent un thriller s’apparentant à une comédie noire, avec en son centre un personnage principal à la morale particulièrement douteuse. Les autres protagonistes de l’histoire ne semblent pas en reste non plus sur ce point. On devrait donc avoir droit à un film original et décalé, peuplé de personnages tous plus malhonnêtes les uns que les autres.

I Care A Lot © Netflix

Les images de la bande-annonce donnent particulièrement envie de découvrir la nouvelle performance de Rosamund Pike. Le long-métrage de Blakeson lui offre un nouveau rôle de femme manipulatrice après celui d’Amy Dunne, que l’actrice avait tenu dans Gone Girl. On peut donc se montrer impatient de découvrir la nouvelle performance de l’actrice, au vu de celle qu’elle avait donné dans le film de David Fincher.

L’attente avant de pouvoir découvrir I Care A Lot sera courte, puisque le film arrivera sur Netflix dès ce vendredi 19 février.