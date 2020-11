Jean-Paul Belmondo arrive sur Netflix dans une collection de 16 films

Fans de "Bébel", soyez ravis ! Netflix ajoute dans son catalogue seize films, dans lesquels joue le célèbre acteur français Jean-Paul Belmondo. Une annonce qui confirme bel et bien qu'en 2020, Netflix a décidé de jouer la carte du vintage…

Bébel, comme le jour...

Né en 1933, Jean-Paul Belmondo est un acteur de légende qui a marqué les années 60 et 70. En effet, sa gouaille, son charisme et ses interprétations rythmées dans de multiples films populaires ont fait rapidement de lui une vedette du cinéma français. D'abord grand artisan de la Nouvelle Vague en tournant pour Jean-Luc Godard, il devient par la suite une star des films d'action et d'aventure, accomplissant souvent des cascades spectaculaires sans doublures. Grand rival d'un certain Alain Delon à l'époque, il a trusté le box-office à plusieurs reprises entre les années 60 et 80.

Malgré le fait que sa carrière ralentisse après les années 80 et que des soucis de santé l'obligent à mettre son talent d'acteur en retrait, "Bébel" reste un acteur adulé par le public français. Par ailleurs, sa célébrité a dépassé depuis longtemps les frontières françaises puisque la culture nippone s'est parfois inspiré de lui. En effet, le personnage principal de la série éponyme Cobra est physiquement inspiré de Jean-Paul Belmondo. Par ailleurs, certains de ses traits de caractère sont similaires à la plupart des personnages que Bébel a joué dans ses films. Anecdote encore : dans la série de jeux Castlevania, la famille Belmont se nommait au départ...Belmondo avant la traduction occidentale. Preuve qu'une fois de plus, Jean-Paul Belmondo a marqué son temps !

Belmondo sur Netflix

Les abonnés de Netflix auront donc la joie de découvrir ou redécouvrir certains classiques dans lequel l'acteur français a joué. Etant donné que Jean-Paul Belmondo a une filmographie longue comme le bras, il a donc fallu faire du tri en ne retenant que seize films.

Bien évidemment, on vous recommande vivement de visionner les seize longs-métrages. Néanmoins, on vous conseille de retenir particulièrement l'attention sur des longs-métrages tels que Cartouche, Peur sur la ville, Le Professionnel ou bien encore L'As des As.

Sorti en 1962, Cartouche est en effet l'un des films de cape et d'épée les plus célèbres de son temps. Peur sur la ville, lui, est un film de 1975 qui est resté plus de deux mois en tête du box-office. Il est surtout célèbre pour ses cascades que Bébel a effectuées lui-même. Le Professionnel, sorti en 1981 a également été un gros succès dans les salles françaises. Le film est spécialement connu pour le thème musical composé par l'inamovible Ennio Morricone. L'As des As (1985), enfin, fait partie de ces comédies populaires réalisées par Gerard Oury, déjà connu pour des succès tels que Le Corniaud, La Grande Vadrouille ou Les Aventures de Rabbi Jacob.

Netflix poursuit son programme vintage

Ce n'est pas la première fois que Netflix mise sur le cinéma de patrimoine français. On se souvient en effet que dans le cadre d'un partenariat avec Mk2, la plateforme américaine avait mis en ligne plusieurs films de réalisateurs français de légende tels que François Truffaut, Jacques Demy, Jean-Luc Godard ou bien encore Alain Resnais. Par ailleurs, Netflix était encore allé plus loin en intégrant plusieurs films de Charlie Chaplin. Preuve en est que le service de VOD tient à se diversifier en attirant les cinéphiles les plus passionnés.