Jolt : Kate Beckinsale pète les plombs dans la bande-annonce

Dans "Jolt" Kate Beckinsale va pouvoir se déchaîner ! Le film d'action prévu sur Amazon Prime Video se dévoile avec une bande-annonce dans laquelle la comédienne cogne sur tout ce qui bouge.

Jolt : Kate Beckinsale est très énervée

Il y a quelques jours on vous dévoilait les premières images de Jolt, un film d'action porté par Kate Beckinsale. Aujourd'hui, voici la bande-annonce (en une d'article) offerte par Amazon Prime Video qui diffusera le film le 23 juillet. On y découvre Kate Beckinsale dans le rôle de Lindy atteinte d'un trouble neurologique qui la rend très violente. Comme elle l'explique elle-même à Jai Courtney au début de la vidéo, c'est un peu comme le syndrome de la Tourette mais en plus... Intense. On la voit alors fracasser un homme dans le métro qui prend trop de place, ou se lâcher lors d'un cours de karaté.

Lindy (Kate Beckinsale) - Jolt ©Millennium Media

Pour contrôler ses pulsions de violence, Stanley Tucci lui a fabriqué des électrodes. Seulement son corps a des limites et ne pourra pas toujours encaisser un puissant voltage. Mais après l'assassinat de l'homme qu'elle aime, elle va pouvoir lâcher toute sa colère sur les responsables. On découvre ainsi Susan Sarandon, qui l'encourage à se servir de sa rage, tandis que Bobby Cannavale est le policier à sa poursuite. Jolt s'annonce donc violent, efficace et particulièrement jouissif !

Retour à la baston

Réalisé par Tanya Wexler, Jolt ne devrait pas être un chef-d'œuvre. Néanmoins il y a toujours un certain plaisir à voir Kate Beckinsale flanquer des mandales à des gros bras. Le pitch de départ semble n'être qu'une excuse pour la mettre en scène dans des scènes d'action, mais on s'en contentera. Il faut dire que la comédienne a toujours la forme pour porter ce genre de rôle. Rappelons qu'elle sortait les flingues et affrontait des loups-garous il y a de cela presque vingt ans dans Underworld (2003). Et si ces dernières années elle s'était un peu éloignée du cinéma d'action, ce retour prouve qu'elle n'a rien perdu de sa forme physique.

Pour découvrir Jolt il faudra se rendre sur Amazon Prime Video à partir du 23 juillet.