Judd Apatow développe une comédie autour de la pandémie de Covid-19 pour Netflix

Le cinéaste Judd Apatow vient de signer un contrat avec Netflix. Il réalisera prochainement une comédie sur la pandémie de Covid-19 pour le compte de la plateforme. Il jettera un regard humoristique sur la situation actuelle.

Judd Apatow : le roi de la comédie

Vous avez forcément vu un film de Judd Apatow dans votre vie, même sans le savoir. Scénariste, producteur, acteur et réalisateur, ça fait maintenant presque 30 ans que Judd Apatow est un indispensable de la comédie américaine. Son dernier film en date, The King of Staten Island, sorti cette année, a subit les retombées du Covid-19 en ne rapportant que 2 millions de dollars de recettes au box-office. Une véritable catastrophe pour le cinéaste.

Car Judd Apatow a tout de même mis en scène quelques classiques de la comédie américaine. C'est notamment lui derrière 40 ans, toujours puceau, En cloque, mode d'emploi ou encore le récent Crazy Amy. Côté scénario, il est notamment la tête pensante derrière l'excellent Délire Express.

Le cinéaste s'attaque à la pandémie

Forcément, la pandémie de Covid-19 va entraîner la production de nombreuses œuvres qui vont surfer sur cette situation historique. Plus besoin de se creuser la tête puisque la réalité a rejoint la fiction. Outre Connectés, sorti récemment sur Amazon Prime Video, d'autres artistes décident d'aborder le Covid-19. Après Michael Bay qui a produit Songbird, réalisé par Adam Mason, qui devrait prochainement voir le jour en streaming, Dany Boon qui travaille également sur une comédie en rapport avec le confinement, c'est au tour de Judd Apatow de se lancer dans ce sujet épineux pour Netflix.

Produit par Netflix, ce futur film suivra un groupe d'acteurs coincé dans un hôtel, tentant de terminer un film, en pleine période de confinement. Cette équipe va être bloquée dans le bâtiment, un film à finir sur les bras. Même si le concept rappelle un peu C'est la fin, ce petit pitch est excitant et pourrait être propice à un film chorale passionnant. À l'instar de celui de Seth Rogen et d'Evan Goldberg, le long-métrage contiendra en effet beaucoup de rôles qui permettront l'apparition de nombreux comédiens du milieu hollywoodien. Pour l'occasion, Judd Apatow pourrait se tourner vers ses collaborateurs récurrents, à savoir Seth Rohen justement, Paul Rudd ou encore Leslie Mann.

Le film n'a pas encore de titre, mais Judd Apatow travaille déjà sur le scénario, aidé par Pam Brady, un écrivain de longue date de South Park. Barry Mendel, associé du cinéaste, sera producteur exécutif. Cet accord inédit signe la première entrée de Judd Apatow sur Netflix pour un long-métrage, qui serait actuellement déjà à la recherche d'un casting.