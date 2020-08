Justice League : la date de sortie de la Snyder Cut vient-elle de fuiter ?

C'est peu dire que l'excitation entoure la sortie de la Snyder Cut de "Justice League" sur HBO Max. La plateforme accueillera ce montage sous la forme d'une mini-série en 2021. Si nous n'avions pas de date précise pour le moment, un leak viendrait nous donner la précieuse information que l'on attendait.

Justice League : la version attendue de Zack Snyder

Au bout d'une longue période à militer, Zack Snyder a obtenu de la Warner ce qu'il réclamait : sortir son montage de Justice League. Le studio a pu jauger l'attente des fans et se rendre compte qu'il y avait un coup commercial à faire. Même s'il implique d'avouer qu'ils se sont trompés avec Joss Whedon. Ce dernier avait pris la relève lors de la production, après que Snyder soit retourné auprès de ses proches suite au décès de sa fille. Le remplaçant a changé l'identité du film ainsi que le scénario, pour le résultat que l'on connaît. Justice League racontera toujours l'alliance entre Batman (Ben Affleck) et d'autres super-héros de la maison DC pour lutter contre Steppenwolf (Ciarán Hinds), un méchant qui débarque sur Terre avec l'envie de récupérer des précieux artefacts. Si ce point de départ ne change pas entre les deux montages, le contenu et le traitement vont diverger en de nombreux points.

Lors de la DC Fandome, la convaincante bande-annonce a été montrée, mettant en alerte les fans qui peuvent commencer à toucher du doigt le travail de Zack Snyder. Ce cadeau ayant été fait, il reste à savoir quand nous pourrons découvrir le film. Ou plutôt, la mini-série ! Car la Snyder Cut durera 4 heures, découpées en autant d'épisodes d'une heure chacun. Autant dire qu'on risque de sortir rassasié d'un tel spectacle.

La date de sortie enfin connue ?

La cerise sur le gâteau lors de la DC Fandome aurait été qu'une date soit dévoilée au public. La Warner ne l'a pas fait et s'est contentée de rappeler que c'est en 2021 que nous pourrons redécouvrir Justice League. Sandra Dewey de chez WarnerMedia Entertainment disait au début de l'été qu'une mise en ligne était probable entre le début et le milieu de l'année 2021. De quoi nous laisser espérer qu'il ne faille plus trop attendre. Pourtant, un leak du site DC Press viendrait de lâcher le jour de sortie de la Snyder Cut :

Le site en question est celui de DC qui n'est accessible qu'à la presse. On ne parle donc pas de petits malins qui auraient inventé une date au hasard mais bien d'une source que l'on peut considérer comme fiable. Si cette date du 5 septembre 2021 se confirme, nous serions davantage dans la dernière partie de l'année. Sans confirmation officielle, on préserve une part de doute sur la véracité de l'information et la Warner peut encore la changer un tout petit peu juste pour montrer que le leak était faux.

Mais puisque c'est celle-ci dont on dispose, il faut commenter en fonction. Et cette sortie en septembre voudrait dire que la Warner se positionne entre les sorties au cinéma de The Suicide Squad (4 août) et The Batman (29 septembre). Rendre disponibles ces trois œuvres dans un si court laps de temps créerait une actualité démente ! Le studio aurait plus intérêt à essayer de tirer ses cartouches autrement pour ne pas créer de bouchon. L'univers DC n'a rien à proposer durant la première partie de 2021 et pour les fêtes de fin d'année. Envoyer la Snyder Cut à l'une de ces périodes serait judicieux.