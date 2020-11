Justice League : la Snyder Cut s'offre un nouveau trailer en noir et blanc

La très commentée bande-annonce de "Justice League" version Zack Snyder a été retirée de la circulation pour des soucis de droits d'auteur. Une nouvelle vient de sortir avec quelques images inédites à se mettre sous la dent. La diffusion est toujours prévue en 2021 sur HBO Max.

Justice League : après la cata, le réconfort ?

Zack Snyder n'a jamais perdu espoir. C'est tout à son honneur. Rendez-vous compte, il y a un an de ça, découvrir le montage de Justice League voulu par son auteur était un doux rêve que l'on pensait inaccessible. Le réalisateur a continué de militer, entraînant dans son élan tous ses fans. Et il obtenu gain de cause ! La Warner a décidé de diffuser la Snyder Cut sur sa plateforme HBO Max. Un retournement de situation qui est bien sûr motivé par des ambitions commerciales, disons-le. Proposer un tel contenu sur le service attirera forcément du monde dessus. C'est aussi l'occasion de tirer un trait sur le montage cinéma de Joss Whedon, une véritable catastrophe artistique.

Ce n'est pas exactement un film que l'on aura en 2021, mais une mini-série décomposée en quatre parties d'une heure chacune. Zack Snyder avait tourné beaucoup de scènes avant son départ précipité pour raisons personnelles. Toutes ses intentions seront dans ce montage titanesque, qui racontera l'alliance entre Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) et Cyborg (Ray Fisher) pour lutter contre Steppenwolf (Ciarán Hinds). Le méchant et son armée de démons arrivent sur Terre pour voler les trois Boîtes-Mères (des artefacts dispersés entre les Amazones, les Atlantes et les Humains). Le combat s'annonce épique, avec en prime un Superman qui revient sur Terre après sa disparition.

Par rapport au film vu au cinéma, cette version longue a plus de deux heures de contenu inédit à nous montrer. Pour couronner le tout, le metteur en scène a eu le droit de tourner pendant quelques jours afin d'ajouter à l'ensemble des plans manquants.

Pas la moindre date n'est encore communiquée pour la diffusion de la Snyder Cut. Elle sera l'un des événements de 2021 à n'en pas douter. Pour nous, français, le doute persiste sur comment nous pourrons la voir étant donné qu'HBO Max n'est pas disponible chez nous.

Une première bande-annonce supprimée puis une nouvelle en noir et blanc

Lors de la DC Fandome, la Warner nous a fait un immense plaisir en dévoilant une bande-annonce imposante et spectaculaire de la Snyder Cut. Tout le monde avait noté l'utilisation du mythique Hallelujah de Leonard Cohen. Un titre déjà utilisé par Zack Snyder dans Watchmen. Sauf que cette fois, ça ne passe pas, sur le plan légal. La bande-annonce a été retirée pour irrespect des droits d'auteur. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'une nouvelle ne sorte. Zack Snyder a annoncé récemment qu'il était en train d'en préparer une, sans dire si elle allait être très différente de la précédente. Nous attendions ce mardi 17 novembre avec impatience, pour découvrir des nouvelles images.

Zack Snyder avait évoqué dernièrement son envie de faire Justice League entièrement en noir et blanc. Si le film ne sera pas disponible comme ça, la nouvelle bande-annonce se permet de l'être ! Le morceau Hallelujah est toujours utilisé puis quelques changements sont à noter : la première apparition d'Aquaman est un tout petit plus courte, un passage sur Cyborg qui regarde des enfants jouer à été ajouté et on découvre un plan sur la Batmobile qui tire à tout-va. Tout le reste n'a pas bougé ou très peu (quelques plans sont plus courts ou manquants). Quant au noir et blanc, il ne sonne pas comme une évidence.