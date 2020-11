Justice League : le réalisateur veut une Snyder cut en noir et blanc (et une sortie au cinéma)

Zack Snyder a cette fois une grande liberté pour présenter son montage de "Justice League" sur HBO Max. Mais pas au point de le sortir en noir et blanc, tel qu'il le voudrait. Le réalisateur explique pourquoi un film sans les couleurs est "son idéal".

La Warner a cédé pour Justice League

Tous les fans ont poussé un ouf de soulagement quand la Warner a enfin donné son accord à Zack Snyder pour qu'il sorte son montage de Justice League. Nous étions restés sur une très mauvaise note avec la version de Joss Whedon et le réalisateur qui avait commencé le boulot prouvera que son équipe avait mieux à offrir au public. La Snyder Cut de Justice League sera un montage de quatre heures découpé en quatre épisodes d'une heure chacun, qui sera proposé sur la plateforme HBO Max en 2021 à une date qui reste à préciser. Mais le mal a été fait et le studio semble avoir abandonné l'idée de faire une trilogie avec l'équipe de super-héros.

À moins quel la Snyder Cut ne soit l'élément déclencheur qui permettra à deux films supplémentaires de voir le jour ? Ne fantasmons pas trop et revenons à ce premier épisode, qui se situe après le sacrifice de Superman. Batman (Ben Affleck) se rend compte qu'une terrible menace pèse sur l'Humanité. Steppenwolf (Ciarán Hinds) et son armée veulent s'emparer des trois Boîtes-Mères répandues sur Terre. Le Dark Knight demande à Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) de le rejoindre pour unir leurs forces.

Zack Snyder a bénéficié d'une grande liberté pour assembler son montage. Rien que cette durée très étendue prouve que la Warner ne veut pas lui imposer des contraintes qui iraient contre sa vision initiale. Alors qu'on pensait que ça n'arriverait pas, il a même obtenu de l'argent supplémentaire (pour rappel la production a coûté 300 millions de dollars, sans les frais promotionnels !) afin d'effectuer des reshoots. Ils serviront pour agrémenter le montage d'environ 4 nouvelles minutes. Tout le reste, il l'avait déjà en stock.

À quoi ressemble la Snyder Cut idéale ?

Lors d'un passage chez The Film Junkee, Zack Snyder a encore une fois était assez loquace et a révélé qu'il aimerait que son film soit diffusé en noir et blanc. Car c'est comme ça qu'il a "vécu avec" pendant deux ans, et pense que l'expérience sera la plus totale pour les fans.

Il précise également qu'il aimerait que le public ait accès à la version IMAX, donc dans les salles obscures. Pour le moment, une sortie au cinéma n'est pas à l'ordre du jour. La situation sanitaire ne le permet pas mais la Warner pourra y réfléchir à deux fois afin de prendre un peu d'argent. Si la diffusion sur HBO Max cartonne assez, promettre aux fans une expérience totale sur grand écran (et pourquoi pas en noir et blanc) serait un vrai argument commercial. Après tout, Marvel a bien sorti deux fois Avengers : Endgame pour empocher des billets supplémentaires.

Jusqu'au-boutiste, le réalisateur balance dans la même interview qu'il avait eu l'idée de scinder son travail en deux parties pour sortir deux films espacés d'un mois. Cette idée ne sera probablement pas retenue mais une diffusion de la Snyder cut au cinéma a tout du bon plan où tout le monde (le réalisateur, le public, le studio) y trouverait son intérêt.