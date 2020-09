Justice League : Zack Snyder va filmer des nouvelles scènes

Cette histoire de Snyder Cut pour "Justice League" ne cesse de nous surprendre. Il y a des mois, on ne pensait même pas que son existence serait possible. Désormais, c'est assurément le cas, et le réalisateur aura même le luxe de pouvoir tourner des nouvelles scènes.

Justice League devient une mini-série

Le dossier Justice League est vraiment passionnant à suivre de l'extérieur. Lors du tournage initial, Zack Snyder s'occupe du film jusqu'à ce qu'un drame familial le touche et le force à quitter son poste. La Warner, qui a engagé beaucoup d'argent, ne peut pas laisser le projet inactif. Joss Whedon est enrôlé mais il décide de changer les intentions de son prédécesseur et de revoir le film à sa manière. Résultat ? Une bouillie filmique très loin de l'épique moment de cinéma auquel on pouvait s'attendre. Depuis, Zack Snyder, des acteurs et les fans se battent pour que la Warner cède et permette la sortie d'une version Director's cut. Et là, un twist intervient ! Le studio cède et prévoit de sortir le film sur sa plateforme HBO Max. Il devient pour l'occasion une mini-série de quatre heures dont la diffusion est prévue en 2021, à une date encore inconnue.

Le scénario continuera de se dérouler après la mort de Superman. Voyant qu'une menace inquiète l'Humanité, Batman (Ben Affleck) tente de rassembler plusieurs héros pour sauver la Terre. Le méchant Steppenwolf (Ciarán Hinds) débarque avec ses sbires dans l'optique de récupérer les Boîtes-mères. Si l'on se fie à la bande-annonce de la DC Fandome, le résultat promet d'être vraiment dément !

Zack Snyder peut finalement faire des reshoots

La Warner avait été claire avec Zack Snyder. Il obtenait le droit de faire le film qu'il avait en tête, mais de nouvelles prises de vue n'étaient pas possibles. Un choix qui se comprend, pour ne pas avoir à débourser encore plus d'argent. Le réalisateur disposait normalement de beaucoup de rushs et il avait assez de matière pour assembler son travail. Il restait évidemment à tout monter et à effectuer la post-production.

À notre grande surprise, le studio a visiblement revu sa position et vient de donner l'autorisation pour que des reshoots aient lieu. The Hollywood Reporter dévoile que presque tout le casting original (Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et Ray Fisher) revient pour une petite semaine de travail supplémentaire. Il ne manque que Jason Momoa et Ezra Miller. Ce travail additionnel se déroulera le mois prochain et permettra à Zack Snyder d'obtenir ce qu'il lui manque. En passant d'un film à une mini-série, la structure change sensiblement et il doit sûrement manquer, par exemple, une transition entre deux épisodes. Des ajouts qui se feront à la marge, sans impact sur la vision que veut porter le metteur en scène.

D'après The Wrap, le budget pour la Snyder Cut est de 70 millions de dollars. Un petit paquet d'argent, qui ne prend pas en compte ces nouveaux reshoots. L'addition va encore plus grimper pour la Warner mais c'est au moins un signe positif de leur investissement. Ils savent qu'ils sont attendus au tournant (eux aussi ont une responsabilité dans la version de Joss Whedon) et que l'enjeu pour HBO Max est de taille. Un tel événement va attirer beaucoup de monde et sera la conclusion à un dossier épineux qui nous aura tenu en éveil pendant longtemps.

Une interrogation subsiste pour la France : où pourrons-nous voir ce montage ? HBO Max n'est pas disponible par chez nous. mais Warner TV ou OCS (qui diffuse les séries HBO en US+24) sont les deux favoris pour décrocher les droits.