La Princesse de Chicago 2 : un trailer pour la comédie Netflix avec Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens revient en triple dans la bande-annonce de "La Princesse de Chicago : Dans la peau d'une reine". Nous aurons la joie de découvrir le film dès le 19 novembre sur Netflix.

La Princesse de Chicago : le retour des joyeux de la couronne

En 2018, Netflix dégaine un de ses premiers films de Noël avec l'original La Princesse de Chicago. Le service de streaming fait fort en proposant le rôle principal à la craquante Vanessa Hudgens. Un choix judicieux tant elle excelle à faire rayonner son visage de cet esprit innocent qui prévaut en ces temps de fêtes de fin d'année. Mais, parce qu'il est toujours possible de repousser les limites de la bonne idée initiale, Netflix va encore plus loin en ne lui proposant pas seulement le premier rôle principal, mais le deuxième aussi ! Mais par quelle sorcellerie ? Tout simplement en jouant deux personnages qui se rencontrent et se ressemblent comme deux flocons de neige.

Nous suivons donc ici les aventures de Stacy de Novo, une pâtissière chicagoane et de Lady Margaret Delacourt, Duchesse de Montenaro, une future princesse qui va bientôt épouser son prince. Ayant envie de changer d'air et de découvrir un peu un autre quotidien, les deux sosies échangent leurs places. Avec les conséquences, les quiproquos et les maladresses qu'une telle situation peut faire naître, vous vous doutez bien.

Aujourd'hui, les deux jeunes femmes sont de retour pour une nouvelle aventure hivernale. Et elles ne sont pas toutes seules.

En plein état d'Hudgens



Nous retrouverons bientôt la reine des gâteaux et la princesse nouvellement mariée dans La Princesse de Chicago : Dans la peau d'une reine, suite directe du premier. Une première bande-annonce a été dévoilée, nous montrant un peu où nous reprenons l'aventure. Stacy s'éclate toujours dans sa pâtisserie alors que la princesse va bientôt devenir reine. La première rend donc visite à la deuxième pour fêter l'événement dans son palais qui semble avoir à peu près 560 chambres. Les guirlandes sont de sortie et recouvrent chaque mètre carré de la bâtisse pour une facture d'électricité quotidienne à peu près équivalente à la consommation annuelle du Liechtenstein. Qu'à cela ne tienne, les deux jeunes femmes décident d'échanger une nouvelle fois de place avant le couronnement.

Mais là où les choses se compliquent, c'est quand la cousine de la duchesse fait son apparition quelques jours avant le mariage. Sa particularité ? Elle ressemble comme trois gouttes d'eau à la Duchesse et la pâtissière à un détail près : elle est blonde.

Dénommée Fiona, elle comprend très vite que subterfuge il y a. Et si elle en profitait elle aussi ? Machiavélique, telle une Cruella qui semble avoir inspiré sa garde-robe, elle se met en tête d'accéder au trône à la place de Margaret.

Ce trio de Vanessa Hudgens est entouré de Nick Sagar, Alexa Adeosun, Suanne Braun, Lachlan Nieboer et Mark Fleischmann. La Princesse de Chicago : Dans la peau d'une reine sera disponible dès le 19 novembre sur Netflix. Tout comme le premier, il est réalisé par Mike Rohl (En route vers le mariage : le retour de mon ex, Un prince à marier, Un amour qui a du chien).



Vous êtes abonnés à Netflix et vous voulez savoir quels films de Noël vous prépare le service de streaming pour le mois de novembre ? On vous donne le programme et vous explique tout dans un article qui sent bon le papier cadeau.