La Vengeance au triple galop : l’hilarante parodie d’Alex Lutz sur Canal+

Les grands nostalgiques de soap-opéra vont être servis lundi 4 octobre sur Canal +. Alex Lutz arrive aux côtés d'Audrey Lamy, Leïla Bekhti, François Civil, Marion Cotillard, et Gaspard Ulliel dans "La Vengeance au triple galop" une parodie hilarante qui promet une immersion totale dans les années 80.

La Vengeance au triple galop : une parodie rétro

Le roi du déguisement et de la parodie à encore frappé ! Alex Lutz sera de retour sur Canal+ dans son nouveau projet intitulé La Vengeance au triple galop. Ce téléfilm parodique de 90 minutes va nous plonger avec nostalgie dans l'univers des soap-opéra des années 80, tel que Santa Barbara, Des jours et des vies ou encore Dallas. Perruques, brushings, épaulettes, ajoutez à cela, tromperies, argents, amours, trahisons, tout y est !

Le pitch est le suivant : Après la mort de son père, Stéphanie Harper, riche héritière, se retrouve à la tête d’un empire dont elle n’a jamais rêvé. Quelques années plus tard, elle se marie avec Craig Danners, trois semaines après leur « coup de foudre ». Cet homme est une star grâce à la marche rapide, sport dont il est la référence dans le monde entier. Il n’est pas pour autant le mari rêvé... Craig entretient une liaison avec Crystal, la meilleure amie de Stéphanie. Le couple d’amants conçoit pour Stéphanie un plan machiavélique visant à se débarrasser d’elle et à récupérer sa fortune.

Vengeance au triple galop ©Canal +

Un casting de folie

Dans des looks originaux et improbables on retrouvera, Audrey Lamy qui incarnera Stéphanie Harper, mais aussi Leïla Bekhti, Guillaume Gallienne, Gaspard Ulliel, Karin Viard, Marion Cotillard, François Civil, Ingrid Chauvin, ou encore Bruno Sanchez. Complètement fan de ce genre de programme quand il était enfant, Alex Lutz a repris absolument tous les codes des soaps de l'époque : de l'image lissée artificiellement, au surjeu des comédiens, en passant par des intrigues alambiquées et des dialogues tirés par les cheveux.

Un rêve de gosse enfin réalisé pour les comédiens qui se sont drôlement amusés sur le tournage de La Vengeance au triple galop et qui ont pris plaisir à se déguiser, comme l'expliquaient Alex Lutz et Audrey Lamy sur le plateau de C à vous. Tous les matins les comédiens se découvraient dans leur nouvelles tenues. On aura la chance de découvrir François Civil avec des cheveux gras des lunettes, un gros ventre et une dent en moins ou encore Gaspard Ulliel avec une coupe mulet, et Leila Bekhti avec des perruques différentes à chaque séance, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil.