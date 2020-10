Le Blues de Ma Rainey : Netflix dévoile la bande-annonce de l'ultime film de Chadwick Boseman

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Le Blues de Ma Rainey", un film très attendu pour son sujet sur le blues de Chicago, mais aussi parce que l'on y découvrira Chadwick Boseman dans son dernier rôle. Le long-métrage sera disponible le 18 décembre.

Le Blues de Ma Rainey : quand la musique touche l'âme

Le Blues de Ma Rainey est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme d’August Wilson. Produite par Netflix et Denzel Washington, elle fait partie d'un accord signé entre le service de streaming et l'acteur pour adapter 9 pièces de l'auteur réunies sous le nom de Pittsburgh Cycle. Cet accord était au départ signé avec HBO, et donna le film Fences en 2016, quatre fois nommé aux Oscars.

L'histoire se déroule à Chicago dans les années 20. Le groupe de musique de la légendaire artiste de blues Ma Rainey David (Viola Davis) enregistre un nouvel album. Mais des tensions surviennent entre la chanteuse phare, son agent, les musiciens et le producteur blanc du groupe. En parallèle, le jeune trompettiste fougueux du groupe (Chadwick Boseman) souhaite rouler en solo.

Le long-métrage est réalisé par George C. Wolfe, déjà derrière la caméra de Nights in Rodanthe, Le Second Souffle ou encore La Vie immortelle d’Henrietta Lacks. Côté casting, le film réunit également Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts, Jonny Coyne, Taylour Paige, Jeremy Shamos, Dusan Brown, Joshua Harto, Antonio Fierro et Roger Petan.

Une dernière danse

Il s'agit en effet de la dernière apparition de Chadwick Boseman dans un film. L'acteur est tragiquement décédé le 28 août dernier des suites d’un cancer du côlon. Âgé de 43 ans, il n'en avait parlé à personne, et le monde entier fut choqué par sa disparition soudaine. Le comédien était devenu une superstar en incarnant le personnage de Black Panther dans l'univers Marvel. Il devait même reprendre son rôle dans une suite à la production aujourd'hui suspendue.

Le Blues de Ma Rainey sera donc notre dernière chance de le découvrir dans une partition inédite pour laquelle, après visionnage de la première bande-annonce, il semble parfait. Il incarne en effet un jeune trompettiste très ambitieux, sûr de son talent et de son charme, prêt à voler de ses propres ailes. Il semble autant féru de musique que de conquêtes féminines et n'hésite pas à se servir de son sourire ravageur pour faire succomber les cœurs. Tel Heath Ledger avant lui pour son rôle de Joker dans The Dark Knight : Le Chevalier noir, l'acteur américain pourrait être un très sérieux prétendant, à titre posthume, à l'Oscar. La sortie du film en fin d'année montre que Netflix a des ambitions puisque le long-métrage sera éligible à la compétition. Viola Davis devrait connaître le même honneur, elle qui a déjà remporté la statuette du meilleur second rôle pour Fences, qui était également l'adaptation d'une pièce de théâtre d'August Wilson. Pour ce rôle, l'actrice a reçu plus de 35 prix à travers le monde.



Ma Rainey, une figure du blues

Le scénario du film se base sur un personnage qui a existé. Gertrude "Ma" Rainey a en effet été l'une des premières chanteuses de blues américaines à percer dans le métier. Elle était surnommée "la Mère du Blues" et fit énormément pour développer et populariser le genre musical du blues. Bien que disparue d'une crise cardiaque à 53 ans, son style influença les générations suivantes de chanteuses de blues.

Symbole de son importance, elle a été introduite au Blues Hall of Fame en 1983 et au Rock and Roll Hall of Fame en 1990. On vous laisse découvrir See See Rider Blues, une de ses chansons les plus connues. On entend le vinyle craquer et ça donne encore plus envie de découvrir le film.

Le Blues de Ma Rainey sera disponible sur Netflix le 18 décembre.