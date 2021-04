Le documentaire Netflix sur Chadwick Boseman se dévoile dans un émouvant trailer

La disparition soudaine de l'acteur Chadwick Boseman a laissé des traces dans le cœur de ses nombreux fans. Netflix compte bien lui rendre hommage avec le documentaire "Chadwick Boseman : portrait of an artist", dont la bande-annonce a été dévoilée. Une belle manière de rendre hommage à l'acteur qui a brillamment collaboré avec la plateforme par le passé.

Chadwick Boseman : vive le Prince !

Révélé sur petit écran dans les années 2000, Chadwick Boseman a poursuivi son ascension sur grand écran dans les années 2010. Une montée en flèche qui a atteint son apogée lorsqu'il a été choisi pour porter le film du MCU Black Panther en 2018. Ainsi, il lui aura presque suffi d'une apparition marquante dans Captain America : Civil War et d'un film solo consacré au Prince T'Challa pour que l'acteur devienne une star mondiale. Et plus qu'un acteur du MCU, Chadwick Boseman est devenu un symbole pour la communauté afro-américaine. L'acteur était d'ailleurs très engagé dans le mouvement Black Lives Matter.

Sa mort survenue le 28 août 2020 a donc secoué le monde. En effet, peu de gens savaient que l'acteur avait été diagnostiqué d'un cancer du colon en 2016. Malgré son état de santé critique, Chadwick Boseman n'a pas hésité à donner de sa personne dans chacun de ses films. À ce titre, sa performance dans Le Blues de Ma Rainey (son dernier film) n'en est que plus exceptionnelle. Un rôle pour lequel il a reçu un Golden Globe à titre posthume.

Le Blues de Ma Rainey ©Netflix

Un documentaire sur l'acteur diffusé pendant un mois sur Netflix

Chadwick Boseman avait collaboré avec Netflix pour les besoins de Da 5 Bloods et Le Blues de Ma Rainey. Ce dernier a été salué par la critique, et a permis à la plateforme de décrocher six nominations aux Oscars. Le service de streaming a donc décidé de diffuser un documentaire en son honneur, intitulé Chadwick Boseman : portrait of an artist. La bande-annonce nous promet un portrait intimiste du comédien, raconté par des invités prestigieux tels que Viola Davis, Spike Lee ou encore Danai Gurira. Le documentaire est produit par Denzel Washington.

Le film sera diffusé sur Netflix durant un mois, à partir du 17 avril.