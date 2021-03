Golden Globes 2021 : découvrez le discours touchant de l'épouse de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique pour « Le Blues de Ma Rainey » à titre posthume. Son épouse, Taylor Simone Ledward, a fait un disocurs touchant lors de la cérémonie.

Gloden Globes 2021 : Chadwick Boseman récompensé

Avant les Oscars, les Golden Globes servent de pronostics pour les récompenses à venir. Ce week-end, s'est tenue la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Parmi les grands vainqueurs, le film Nomadland a été particulièrement salué par la critique. Côté acting, c'est Chadwick Boseman qui a reçu un prix à titre posthume. Décédé en août dernier, Le Blues de Ma Rainey est la dernière apparition cinématographique de Chadwick Boseman. Sorti le 18 décembre 2020 sur Netflix, le film, adapté d'une pièce de théâtre, raconte comment un groupe de blues des années 1920 se déchire, entre l'ambition d'un jeune trompettiste, et l'égo de Ma Rainey, leader du groupe et plus largement icône du blues. Sans surprise, Chadwick Boseman a reçu la statuette de Meilleur acteur dans un film dramatique.

Un discours extrêmement touchant...

Son épouse, Taylor Simone Ledward a accepté le prix de son défunt mari, et a partagé ce que Chadwick Boseman aurait probablement dit pendant son discours de remerciement :

"Il aurait dit quelque chose de beau, d'inspirant, quelque chose qui amplifierait cette petit voix intérieure qui nous dit « tu peux le faire ». Qui vous dit de continuer, vous rappelle que vous êtes censés changer l'histoire. Il remercierait Dieu, il remercierait ses parents, il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. Il remercierait son équipe incroyable : Michael Greene, Azeem Chiba, Nicki Fioravante, Evelyn O'Neill, Chris Huvane, Logan Coles. Il remercierait son équipe sur le plateau de ce film : Deidra Dixon, Sian Richards, Craig Anthony et Andrew Carlone. Il remercierait Mr George C. Wolfe, Mr Denzel Washington, et beaucoup de gens chez Netflix.

Taylor Simone Ledward et Chadwick Boseman ©revolt.tv

Il remercierait Mme Viola Davis, M. Glynn Turman, M. Michael Potts, M. Colman Domingo, Mme Taylour Paige, M. Dusan Brown. Et je n'ai pas ses mots. Mais nous devons prendre tous ces moments pour célébrer ceux que nous aimons. Alors merci pour cette opportunité de faire exactement ça. Et mon chéri, ne t'inquiète pas, nous nous retrouverons. Merci !"

Un discours touchant, plein d'humilité et de grâce. Taylor Simone Ledward offre des derniers mots magnifiques à Chadwick Boseman, parti beaucoup trop tôt. Un discours qui en amènera peut-être un autre à la prochaine cérémonie des Oscars. Quant à Chadwick Boseman, on pourra le retrouver une toute dernière fois, vocalement cette fois, dans la série Marvel What If ?.