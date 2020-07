Leave the World Behind : Denzel Washington et Julia Roberts réunis pour un film Netflix - CinéSéries

Denzel Washington et Julia Roberts vont se retrouver, des années après "L'Affaire Pelican", pour se donner la réplique dans un film Netflix tiré du livre "Leave the World Behind". Une nouvelle production de luxe pour la plateforme, qui a remporté les droits après des enchères disputées.

Leave the World Behind, pas encore sorti déjà adapté

C'est en octobre prochain que sortira dans les librairies Leave the World Behind, un livre écrit par Rumaan Alam. L'histoire parle d'Amanda et Clay, des parents qui veulent passer de bonnes vacances avec leurs enfants. La petite famille a loué une maison pour passer du bon temps. Mais leurs plans vont être annihilés quand le propriétaire des lieux revient, accompagné de sa femme, pour fuir une panne de courant gigantesque en ville. Les deux familles se retrouvent dans un même endroit, sans possibilité de s'informer via Internet, la radio ou la télévision. Dehors, des choses étranges se passent. Des bruits se font entendre au loin, les animaux adoptent un comportement anormal. Le monde est-il en train de sombrer ? Ces gens vont se retrouver dans ce lieu, avec leurs différences à gérer. Un pitch aux tonalités apocalyptiques qui permet de parler de lutte des classes, de racisme et de plusieurs thèmes adaptés à notre époque.

Netflix remporte la bataille des enchères

La plateforme américaine aura livré un gros combat pour décrocher les droits. Le livre a été convoité par du beau monde, dont la MGM ou Apple. En tout, il y a eu une dizaine d'offres de la part d'acteurs de l'industrie pour une adaptation au cinéma ou en série. Que Netflix en sorte gagnant est une nouvelle preuve de sa détermination pour s'imposer sur le marché - si on considère que ce n'est pas déjà fait. Maintenant que le projet est acquis, il sera porté par deux grosses stars. Julia Roberts campera la mère de famille qui a loué la maison et Denzel Washington sera le propriétaire. Sam Esmail écrira et dirigera le long-métrage. Une connaissance de l'actrice principale, qui a travaillé avec elle sur la première saison d'Homecoming. Les deux acteurs en haut de l'affiche vont également se retrouver, des années après L'Affaire Pelican.

Le lancement de ce projet d'envergure intervient en même temps que celui de The Gray Man, qui sera le film le plus cher de l'histoire de Netflix. Avec 200 millions de dollars de budget, Ryan Gosling et Chris Evans au casting, et les frères Russo à la mise en scène, la firme américaine n'est pas là pour rigoler ! Leave the World Behind sera forcément moins cher mais reste un ajout de luxe au catalogue des exclusivités.