Loin de chez moi : une nouvelle fiction TF1 avec Marc Lavoine et Marine Delterme

TF1 proposera le 18 octobre prochain le téléfilm "Loin de chez moi" avec Marine Delterme, Marc Lavoine, Lucie Fadeget. Un thriller haletant qui se déroule en partie aux Pays-Bas.

Loin de chez moi : la vie d'une jeune fille au pair

Marc Lavoine, récemment vu sur France 2 dans L'École de la vie et qui devrait être à l'affiche de la série I3P sur Tf1, incarnera un père de famille dans le prochain unitaire de la chaîne intitulée Loin de chez moi. L'histoire se déroulera entre la France et les Pays-Bas. Un sujet sensible et très actuel sera au cœur du scénario. Nous suivrons la vie d'une étudiante, partie à l'étranger afin de faire jeune fille au pair dans une famille.

Morgane, jeune étudiante de 19 ans, arrive à Amsterdam au sein d’une famille française pour être la nounou de leurs deux enfants. En quête d’indépendance et d’expérience, elle se donne à 100% dans ce nouveau job, malgré les craintes de ses parents pour sa santé fragile, et les non-dits qui entourent ses employeurs charismatiques. Alors qu’un malaise diffus s’installe dans l’inquiétante maison qu’ils occupent, Morgane apprend que la précédente fille au pair a disparu dans d’étranges circonstances… Isolée dans un pays étranger dont elle ne parle pas la langue, le piège se referme sur la jeune fille qui va devoir réunir les pièces du puzzle pour sauver sa peau.

Loin de chez moi ©TF1 Production

Côté casting

Ce tout nouveau téléfilm signé Frédérique Forestier (Astérix aux Jeux Olympiques) promet un casting quatre étoiles. Il y a donc le comédien et chanteur Marc Lavoine qui interprète Guillaume, et à ses côtés dans le rôle de sa femme, Victoire, on retrouve Marine Delterme (Alice Nevers) qui joue Victoire. C'est Lucie Fagedet qui prête ses traits à le jeune nounou étudiante. La comédienne a déjà fait ses preuves au cinéma (Voir le jour, Le Goût des merveilles) et plus récemment, elle a tenu le premier rôle dans les deux dernières saisons de Skam France.

L'actrice Marine Delterme connaissait déjà très bien Marc Lavoine. Ce fut donc un réel plaisir pour elle de le retrouver sur ce programme qui l'a immédiatement emballée :