Love Actually sur Netflix : le salaire monstrueux de Claudia Schiffer pour 47 secondes !

Le casting de la comédie romantique "Love Actually" est absolument incroyable. Claudia Schiffer y apparaît même à la fin. Un rôle pour lequel elle a été payée une somme absurde !

Love Actually : Richard Cœur d’artichaut a encore frappé !

Richard Curtis est le roi de la comédie romantique à l'anglaise. Ce cupidon du scénario nous a offert les belles histoires narrées avec amour et humour dans les cultes 4 mariages & 1 enterrement, Coup de foudre à Notting Hill et Le Journal de Bridget Jones. Quand il devient réalisateur, le Britannique ne bouge pas d'un iota et nous remplit les yeux de larmes et de petits cœurs avec Il était temps et Love Actually. Si le premier est un peu tristement mésestimé, le deuxième est devenu un classique avec le temps et le milliard de diffusions pour Noël à la télé et en streaming depuis sa sortie en 2003.

Love Actually ©Working Title Films

Il faut dire que le film est parfait en tout point. Curtis tisse un récit qui s'immisce dans la période de Noël autour d'histoires d'amour et d'amitié, de couples qui se font, se défont et parfois se découvrent. Quant au casting, on ose à peine l'évoquer tellement il représente lui-aussi une sorte de miracle. Colin Firth est un écrivain trompé, Chiwetel Ejiofor et Keira Knightley viennent de se marier, Andrew Lincoln aurait préféré que Keira le choisisse, et Liam Neeson fait le deuil de sa femme avec son beau-fils Thomas Sangster.

Il y a aussi Hugh Grant en Premier ministre et Emma Thompson en couple avec Alan Rickman. Et on vous a parlé de la présence de Martin Freeman, Bill Nighy et Laura Linney ? Bref, ce casting est absolument indécent et réunir autant de talents dans un seul film n'arrive pas tous les jours.

Money Actually

Love Actually fait également très fort dans l'apparition de caméos insoupçonnés. Un en particulier s'est révélé très lucratif pour son interprète.

Le grand message du film, c'est bien sûr que rien n'est plus beau et important que l'amour. Ce qui est vrai, et parfois encore plus facile à vivre si l'on n'a pas de problème d'argent.

Love Actually ©Working Title Films

Il y a pourtant un caméo dans Love Actually qui est absurde ramené au temps de présence à l'écran. Si vous vous souvenez bien, à la fin du film, le spectacle de l'école terminé, Daniel (Liam Neeson) bouscule Carol, la maman d'un autre enfant. Une jolie femme blonde aux yeux bleus dont il tombe - ce qui n'est pas très compliqué - instantanément amoureux. On vous rafraichit la mémoire si elle est gelée par la neige :

Cette dame au charme certain est jouée par Claudia Schiffer, un des mannequins les plus célèbres de la planète. L'Allemande est apparue dans plusieurs films (Prêt-à-porter, Black & White, Zoolander), mais toujours dans des petits rôles, voire pour se jouer elle-même. Ce clin d’œil dans Love Actually constitue d'ailleurs sa dernière apparition dans un long-métrage. On ne la voit que 47 secondes dans ce film qui en dure 8100 (=2h15). On peut néanmoins dire qu'elle n'a pas fait le voyage pour rien.

Son salaire pour ce rôle s'est en effet élevé à £200 000, soit plus de 215 000 euros aujourd'hui ! Cela équivaut à un salaire de 4574€/seconde. Ce tarif peut peut-être expliquer pourquoi aucun réalisateur ne l'a mise dans un film depuis 2003.