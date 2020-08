Love Hard : Nina Dobrev et Charles Melton dans une comédie romantique Netflix

La talentueuse Nina Dobrev, ancienne star de la série teen à succès "Vampire Diaries", s'apprête à tourner dans une comédie romantique baptisée "Love Hard" pour Netflix.

Love Hard : de quoi ça parle ?

Selon Deadline, la célèbre plateforme au logo rouge a acquis les droits de la comédie Love Hard dès l'été dernier. Le projet s'inscrit comme la rencontre entre Quand Harry rencontre Sally et Roxanne. L'intrigue de cette romance s'articule autour d'une jeune femme originaire de Los Angeles et particulièrement malchanceuse quant à ses histoires d'amour. Un beau jour, elle rencontre un charmant jeune homme via une application. Ce dernier vit sur la côte Est et la protagoniste décide de le rejoindre à l'improviste pour Noël. Seulement, quand elle arrive en ville, elle ne tarde pas à réaliser qu'elle a été piégée... Le bel inconnu habite bien dans la ville où elle se trouve, mais c'est avec une autre personne qu'elle communique depuis des jours ! Néanmoins, celui qui l'a dupée lui propose de l'aider à rencontrer le garçon sur lequel elle a flashé, mais à une condition : prétendre être sa petite-amie le temps des vacances...

Cette histoire - qui promet d'être riche en péripéties - est signée Danny Mackey et Rebecca Ewing. Cette dernière officiait comme agent littéraire avant de se lancer dans le métier de scénariste. Pour ce qui est de la réalisation, Hernán Jiménez, connu pour About Us et Elsewhere, dirigera le long-métrage. Et si pour le moment aucune date de sortie n'a été annoncée, on mise sur une diffusion courant 2021 pour Love Hard !

Des interprètes bien connus

Les fans de Nina Dobrev peuvent se réjouir de concert avec leur idole, qui a posté sur son compte Twitter une confirmation de sa présence au générique de la comédie romantique, accompagnée de l'ironique légende : "Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?".

L'ancienne interprète d'Elena, dont la carrière ne ternit pas depuis son départ de Vampire Diaries, a récemment tourné dans le film d'action Lucky Day, le drame Run this Town et la comédie Sick Girl, dans laquelle elle campe une jeune femme désireuse de se rapprocher de ses amies d'enfance pour le meilleur et pour le pire. Mais attention, la jeune femme n'est pas la seule tête d'affiche de Love Hard, puisqu'elle donnera la réplique à un visage bien connu des fans de Riverdale. Charles Melton, qui prête ses traits à Reggie dans la série CW, sera lui aussi de la partie ! Le jeune homme, que l'on retrouvera bientôt dans la saison 5 du show porté par Betty et Jughead, est d'ailleurs apparu sur grand écran il y a peu - dans la franchise Bad Boys.

Pour clore le trio de tête de Love Hard, Jimmy O. Yang, un acteur et humoriste de talent. Pour les fans de la série Silicon Valley, il y tenait le rôle de Jian. Sur grand écran, il a tourné dans le long-métrage phénomène Crazy Rich Asians ainsi que dans Nightmare Island. Parallèlement à sa carrière de comédien, le jeune homme est aussi un stand-upper à succès. Jimmy O. Yang est par ailleurs un "habitué" de Netflix, puisqu'il a aussi récemment tourné dans la série comique Space Force, aux côtés de Steve Carell et de John Malkovich.

Alors, êtes-vous impatients de découvrir Love Hard, prochainement sur Netflix ?