Malcolm & Marie : une date et des infos pour le film "secret" de Zendaya sur Netflix

"Malcolm & Marie", le huis clos réalisé pendant le confinement par Sam Levinson avec Zendaya et John David Washington a une date de sortie sur Netflix, un pitch et une nouvelle image ! Et il pourrait bien être une des belles surprises de 2021...

Malcolm & Marie : un petit projet devenu grand

Lorsque l'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie, le monde a fermé ses portes, et celles des cinémas aussi, des studios et des plateaux de tournages. Un arrêt brutal pour beaucoup de productions, en cours, en projet ou proches de la sortie. Heureusement, certains ne se sont pas laissés abattre et ont trouvé des idées et des méthodes pour continuer à créer, dans le respect évidemment des conditions sanitaires et des contraintes. C'est ainsi qu'on apprenait en juillet que Sam Levinson et Zendaya, ainsi que John David Washington, avaient tourné entre le mois de juin et de juillet un film en noir et blanc, au sujet alors tenu secret, Malcolm & Marie. Le créateur d'Euphoria, série-événement qui a illuminé 2019, a donc retrouvé son actrice Zendaya pour un film qui génère une attente inédite.

Du confinement jusqu'aux Oscars ?

Netflix vient de donner une date de sortie de Malcom & Marie : le 5 février 2021. La plateforme a aussi communiqué sur le scénario :

Sam Levinson fait équipe avec Zendaya et John David Washington pour un drame romantique douloureux, dans lequel un réalisateur (John David Washington) et sa compagne (Zendaya) rentrent de la première d'un film dont il est persuadé que ce sera un succès critique et commercial. La soirée va prendre un tout autre tour quand des révélations sur leur relation vont faire surface et tester la force de leur amour.

C'était dans l'air, et c'est maintenant officiel, il y a bien des échos dans Malcolm & Marie du film Marriage Story de Noah Baumbach, gros coup de Netflix de la fin d'année 2019, et qui s'était frayé un chemin jusqu'aux nominations pour les Oscars 2020. Sam Levinson et son équipe ont vraisemblablement tiré le meilleur de la situation et du confinement, en proposant un huis clos réalisé dans la Caterpillar House.

Si ce film, qui restera pour l'histoire le premier film achevé pendant la pandémie, ne semblait pas a priori prétendre à quoi que ce soit, la situation a changé. Zendaya est une actrice brillante au charisme indéniable, et sa popularité atteint des sommets. De son côté, lors du tournage, John David Washington n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. En effet, son premier rôle dans Tenet, sorti fin août, l'a fait changer de dimension et il est maintenant un acteur de premier plan.

Du côté de Netflix, Malcolm & Marie est un programme important, dans la mesure où il devrait faire partie de son line-up pour les Oscars qui se tiendront le 25 avril 2021, aux côtés de Mank de David Fincher, Da 5 Bloods de Spike Lee, ou encore Les Sept de Chicago d'Aaron Sorkin. À la manière de Marriage Story qui a fait route aux côtés de The Irishman de Martin Scorsese l'année dernière, Malcolm & Marie apparaît donc comme le parfait complément d'une sélection de productions imposantes. Netflix a aussi dévoilé une nouvelle image du film, pour un teasing très réussi.