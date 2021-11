Maman j'ai raté l'avion (ça recommence) : qu'est devenu Kevin McCallister ?

« Maman j'ai raté l'avion (ça recommence) » est dorénavant disponible sur Disney+. Cette fois, le récit se concentre sur le petit Max, incarné par Archie Yates. Mais au fait, qu'est devenu Kevin McCallister ?

Maman j'ai raté l'avion (ça recommence) : focus sur cette suite

Après les deux classiques de Chris Columbus, sortis respectivement en 1990 et 1992, Disney a décidé de produire une nouvelle suite de ces comédies de Noël. À l'époque, Chris Columbus engage le jeune Macaulay Culkin dans le rôle du petit Kevin McCallister. Ce dernier est oublié par sa famille qui part pour les vacances de Noël. Il se retrouve alors tout seul à la maison et doit affronter un duo de voleurs appelé les Casseurs Flotteurs. Les deux Maman j'ai raté l'avion rapportent plus de 836 millions de dollars de recettes au box-office, et deviennent rapidement des films cultes. Par la suite, trois autres films ont vu le jour, sans la présence de Macaulay Culkin ni celle de Chris Columbus.

Max (Archie Yates) - Maman j'ai raté l'avion (ça recommence) ©20th Century Studio / Disney+

Maintenant que la 20th Century Fox appartient à Disney, le studio aux grandes oreilles a pu produire un nouvel opus de la licence : Maman j'ai raté l'avion (ça recommence). Ce nouvel épisode est mis en scène par Dan Mazer, qui a notamment réalisé Dirty Papy et Mariage à l'anglaise, mais qui est également célèbre pour son travail de scénariste - il a participé aux écritures des deux Borat, de Ali G, ou encore de Bridget Jones Baby. Devant la caméra, Archie Yates remplace Macaulay Culkin dans le rôle du petit enfant oublié par sa famille. De même Ellie Kemper et Rob Delaney sont les nouveaux Casseurs Flotteurs et succèdent ainsi à Joe Pesci et Daniel Stern. Le long-métrage est disponible sur Disney+ depuis le 12 novembre dernier.

Où est passé Kevin McCallister ?

La particularité de Maman j'ai raté l'avion (ça recommence) est qu'il ne s'agit pas d'un remake classique. Le film est en réalité une suite déguisée dans le même univers. Ainsi, Kevin McCallister existe logiquement encore dans ce nouveau chapitre. Disney a même proposé à Macaulay Culkin de faire une apparition dans Maman j'ai raté l'avion (ça recommence), mais ce dernier a refusé. La firme a donc jeté son dévolue sur Devin Ratray, qui incarnait déjà à l'époque, devant la caméra de Chris Columbus, Buzz McCallister, le grand frère de Kevin. Le comédien est donc de retour dans la peau de son personnage. Il est devenu policier et fait ses rondes dans la ville.

Maman j'ai raté l'avion (ça recommence) ©20th Century Studio / Disney+

Si Kevin McCallister n'apparaît pas dans le film, Dan Mazer ne manque pour autant pas de nous donner de ses nouvelles. En effet, le personnage est cité discrètement dans Maman j'ai raté l'avion (ça recommence). C'est son grand frère qui explique que Kevin est devenu le patron d'une entreprise spécialisée dans les alarmes de maison. Fini le système D, Kevin est devenu un professionnel de la protection des domiciles. Une suite logique quand on sait la manière avec laquelle Kevin a repoussé les Casseurs Flotteurs.