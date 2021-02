Marvel : le calendrier complet des futures sorties du studio

Après un an de pause, le Marvel Cinematic Universe a repris sa marche en avant avec la série "WandaVision". Les projets vont s'enchaîner, autant sur Disney+ que dans les salles. Faisons le point sur le calendrier des futures sorties pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui nous attend.

Marvel a encore du lourd en réserve

Un an de disette, c'est long pour les fans du MCU. L'univers étendu a subi une pause forcée à cause de la crise sanitaire. Heureusement, Marvel n'a pas attendu trop longtemps en 2021 pour relancer la machine. C'est WandaVision qui sert de nouvelle rampe de décollage et on peut dire, maintenant qu'elle est bien avancée, que nous ne sommes pas déçus. D'autres séries vont arriver dans les prochains mois pour tenir la folle cadence. Le studio voit les choses en grand et compte envoyer environ cinq ou six séries par an sur Disney+. Ces derniers mois lors de l'Investor Day, d'autres projets ont d'ailleurs été annoncés.

À cela, on devra ajouter tout ce qui est planifié pour les salles. Et on doit avouer que l'on se perd parfois un peu dans ce qui nous attend. C'est pourquoi on vous propose un récapitulatif complet des futurs sorties, dans l'ordre chronologique. À noter que des ajustements peuvent avoir lieu avec le temps et que nous ne sommes pas à l'abri de voir certains films finir sur la plateforme de Disney.

Black Widow ©Disney+

Le calendrier complet