Milly Bobby Brown et Jason Bateman dans l’adaptation Netflix de The Girls I’ve Been

Netflix va poursuivre sa collaboration avec Milly Bobby Brown et Jason Bateman pour "The Girls I’ve Been". N’en étant encore qu’au début de son développement, le film n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parlera The Girls I’ve Been ?

The Girls I’ve Been sera un thriller adapté du livre du même nom écrit par Tess Sharpe, dont la sortie est prévue pour le 26 janvier 2021. L’histoire sera centrée sur Nora, une jeune arnaqueuse qui a décidé de laisser de côté ses « talents » depuis cinq ans. Mais elle va bientôt se retrouver forcée d’utiliser ses anciennes connaissances lorsqu’elle, sa petite amie et son ex-petit ami, deviennent les otages de braqueurs de banques.

Selon Deadline, le film sera porté par Millie Bobby Brown et Jason Bateman. Même si rien n’a été annoncé officiellement, on suppose que la jeune actrice jouera Nora. Il est plus difficile de deviner le futur rôle de Bateman. Peut-être sera-t-il l’un des braqueurs de banque ? Quoi qu’il en soit, en plus d’être à l’affiche, les deux acteurs feront partie des producteurs de The Girls I’ve Been. On ne sait pas encore qui réalisera le film, ni qui fera partie des seconds rôles qui accompagneront Brown et Bateman.

The Girls I’ve Been après Stranger Things et Ozark

Ce n’est pas la première fois que Millie Bobby Brown et Jason Bateman collaborent avec Netflix. Les deux acteurs tiennent certains des principaux rôles de deux des séries phares du géant du streaming, Stranger Things et Ozark. Ces dernières viennent d’ailleurs d’être toutes les deux nommées dans la catégorie meilleure série dramatique pour les prochains Emmys.

Depuis 2016, l’actrice joue Onze dans la série créée par Matt et Ross Duffer, dont le tournage de la quatrième saison est toujours en suspens. On pourra aussi bientôt la voir dans Enola Holmes, centrée sur la sœur rebelle et extrêmement intelligente du détective le plus célèbre du monde. Le film sortira en septembre prochain sur la plateforme de streaming. Quant à Bateman, il dira prochainement adieu à Marty Byrde, son personnage d’Ozark, après la diffusion de la saison 4. Il vient d’ailleurs aussi de recevoir une nomination des Emmys dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle. Il a aussi été nommé dans la catégorie meilleur acteur invité dans une série dramatique pour son interprétation de Terry Maitland dans la production HBO The Outsider.