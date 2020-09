Mulan : Disney fixe une date de sortie lointaine pour la France

Après plusieurs reports causés par le COVID-19, "Mulan" sortira sur la plateforme Disney+ plutôt qu'au cinéma. Un choix qui n'a pas fait que des heureux mais la décision est prise. La France n'y aura pas accès le 4 septembre prochain et devra patienter encore plus longtemps.

Des reports puis une sortie sur Disney+

Mulan s'ajoute à la liste des films d'animation qui ont leur version live action. Disney a engagé Niki Caro pour réaliser ce long-métrage qui était attendu en mars derniers dans les salles. La crise sanitaire a fermé les cinémas et Mulan a d'abord été reporté à cet été. Face à une situation encore incertaine, le studio ne veut pas prendre de risques avec cette grosse sortie et a décidé de nous délivrer le film sur sa plateforme Disney+. Choix contesté par les défenseurs de la salle, qui auraient aimé découvrir cette adaptation dans des conditions optimales. Avec le succès de Tenet, on voit bien que les spectateurs sont partants pour aller au cinéma et Mulan n'aurait eu aucun mal à faire un beau score au box-office.

Cette version live a sensiblement la même histoire à raconter. Quand son père est appelé par le roi pour participer à la bataille contre les Huns, la jeune héroïne (Liu Yifei) décide de partir à sa place en se faisant passer pour un homme. Elle va se révéler être une combattante hors du commun et écrira sa légende. À quelques détails près (l'absence de Mushu, la présence d'une nouvelle méchante), on va retrouver les péripéties du film d'animation.

Il restait à savoir quand ça allait être possible. Aux Etats-Unis, la date de sortie sur Disney+ est arrêtée au 4 septembre mais les abonnés devront débourser une somme supplémentaire pour visionner le film. Les Américains sont habitués à cette pratique mais les consommateurs français s'inquiétaient d'un traitement similaire lors de la distribution sur notre sol.

Mulan arrive en fin d'année chez nous

Disney vient de communiquer sur la date de sortie de Mulan chez nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut attendre jusqu'au 4 décembre pour voir le film. Un décalage frustrant alors que d'autres pays pourront le voir bien avant. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'aucun frais supplémentaires ne seront demandés ! Mulan sera accessible à toutes les personnes qui sont munies d'un abonnement. Là, pour le coup, ça fait très plaisir et c'est adapté à ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateformes.

La différence entre ces deux dates s'explique peut-être par ce système de gratuité, comme pour récompenser les marchés où une somme additionnelle sera réclamée pour visionner le film. On verra le verre à moitié plein pour le coup, même s'il est très facile de râler sur cet écart significatif. Une sortie en décembre reste une décision logique pour profiter de l'aura des fêtes de fin d'année. Mais on peut aussi se dire qu'il y avait moyen de distribuer Mulan dans les salles à cette période...