Mulan sur Disney+ finalement gratuit en France ?

Depuis hier, on sait que Disney projette de faire payer environ 26$ aux abonnés à son service de streaming qui voudront découvrir "Mulan" à travers le monde. Mais le film devrait finalement être gratuit en France, où il sortira après le 4 septembre, à une date encore inconnue.

La nouvelle version de Mulan, l’un des films les plus attendus de l’année

Avec son Mulan en live action, Disney est attendu au tournant au vu de l’adoration que portent toujours de nombreux fans à la version animée de 1998. Le film reprend dans les grandes largeurs l’intrigue de la version originale.

L’histoire de Mulan est inspirée de la légende chinoise de Hua Mulan. Le dessin animé raconte comment la fille de la famille Mulan enfile l’armure de son père à sa place pour l’empêcher de partir à la guerre contre les Huns. Comme les femmes n’ont pas le droit de combattre, l’héroïne doit se déguiser et se faire passer pour un homme pour ne pas se faire évincer de l’armée.

C’est Liu Yifei qui a été choisie pour jouer Mulan dans le film, que Niki Caro a mis en boîte. Parmi les seconds rôles, le long-métrage peut se targuer d’avoir casté des légendes du cinéma chinois. On pourra voir Donnie Yen y jouer le commandant Tung, Jason Scott Lee y incarner Böri Khan et Jet Li dans le rôle de l’Empereur. La distribution du film compte aussi Gong Li, Xana Tang ou Tzi Ma.

Les abonnés français de Disney+ privilégiés pour l’accès à Mulan

Mulan n’a décidément pas encore fini de faire parler de lui ! Après avoir vu sa sortie en salles repoussée plusieurs fois, le film sortira directement sur Disney+ suite à la décision de la firme aux grandes oreilles, et malgré la colère des exploitants des salles de cinéma. Seulement hier, nous vous rapportions que le film coûterait 21.99€ dans les pays européens, et donc en France. Mais selon Variety, qui avait sorti l’information initiale du prix, les abonnés Disney+ en France auront droit à un traitement de faveur.Seul un abonnement au service de streaming sera requis, et aucune somme optionnelle ne sera demandée pour avoir accès au film.

Les raisons de ce changement, qui privilégierait donc largement les abonnés français à ceux de nombreux autres pays dans lesquels le film coûtera aux alentours de 26$, sont inconnues. Variety n’a pas précisé ce qui aurait poussé les décideurs de la firme aux grandes oreilles à rendre gratuit l’accès au film aux abonnés français de Disney+. L’information semble d’autant plus surprenante que le média américain précise bien que les prix resteront les mêmes que ceux évoqués hier pour les autres territoires européens ou d’autres continents.

À titre de comparaison, le prix du film aux États-Unis sera de 29.99$, soit environ 25.30€, et les abonnés britanniques devront débourser 19.99£ pour le voir, ce qui représente à peu près 22.30€. Le prix du film sera quasiment le même en Nouvelle-Zélande et environ 1€ moins cher en Australie. Autant dire que les abonnés français seront largement avantagés par la décision de Disney par rapport à ceux du reste du monde. Variety précise aussi que Mulan sortira bien en France après le 4 septembre, date à laquelle les abonnés d’autres pays pourront le découvrir. On ne sait toujours pas précisément jusqu’à quand il faudra attendre pour pouvoir le découvrir.