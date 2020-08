Mulan sur Disney+ : combien coûtera le film en France ?

Alors qu’il est attendu pour le 4 septembre prochain aux États-Unis sur Disney+, on ne savait jusqu’ici pas encore combien "Mulan" coûterait à ceux qui souhaiteront le découvrir en France, où sa date de sortie est encore inconnue. C’est désormais chose faite, puisque la firme aux grandes oreilles vient de communiquer sur le sujet.

Mulan, nouvelle relecture d’un classique Disney en live action

Depuis plusieurs années, Disney propose de nouvelles versions en live action de certains de ses classiques de l’animation. Et alors que l’on avait par exemple eu droit à La Belle et la Bête en 2017 et à Aladdin l’année dernière, on pourra bientôt découvrir le nouveau Mulan. Le film aura fort à faire puisque le dessin animé sorti en 1998 est toujours autant adoré des fans. La nouvelle version aura donc la pression de réussir à convaincre.

L’intrigue de Mulan est inspirée de la légende chinoise de Hua Mulan. Le dessin animé raconte ainsi l’histoire de la fille de la famille Mulan, qui décide d’empêcher son père de partir à la guerre contre les Huns en enfilant son costume à sa place. Comme les femmes n’ont pas le droit de combattre, l’héroïne doit déguiser son apparence et se faire passer pour un homme.

La nouvelle version de l’histoire en live action devrait reprendre la même trame, tout en proposant quelques changements, comme le fait que Mushu ne fera pas partie de l'aventure.

C’est Liu Yifei que l’on pourra voir endosser le costume de Mulan dans ce live action mis en scène par Niki Caro. On pourra aussi y voir des légendes du cinéma chinois comme Donnie Yen, dans le rôle du commandant Tung, Jason Scott Lee dans celui de Böri Khan et Jet Li, qui y jouera l’Empereur. La distribution du film comporte aussi Gong Li, Xana Tang ou encore Tzi Ma.

L’accès à Mulan sur Disney+ ne sera pas donné

On le sait depuis le début du mois d’août, Disney a finalement décidé de sortir Mulan directement sur sa plateforme de streaming dans la plupart des pays plutôt que d’attendre plus longtemps pour avoir la possibilité de le proposer en salles. Malgré la colère des exploitants de cinémas, on pourra donc le voir sur le petit écran via Disney+. Mais il faudra pour cela débourser une certaine somme, dont les abonnés au service de streaming devront s’acquitter en plus du prix mensuel requis pour avoir accès à la plateforme.

Comme le rapporte Variety, la firme aux grandes oreilles a décidé de fixer le prix de Mulan aux environs de 26$ dans la plupart des territoires. Il coûtera ainsi 21.99€ dans les pays européens, ce qui représente une augmentation drastique du prix auquel on aurait pu le découvrir s’il était sorti en salles. Le long-métrage de Caro sera aussi disponible via d’autres services aux États-Unis, comme Google Play Films, iTunes ou Rakuten. On ne sait pas encore si cela s’appliquera aussi en France.

Quand peut-on espérer découvrir Mulan en France?

Maintenant que l’on sait combien il faudra débourser pour pouvoir voir Mulan, reste à savoir quand le film sortira sur Disney+ en France. Si les américains pourront le découvrir le 4 septembre prochain, la date de sa sortie en France n’a pas encore été communiquée. Le Parisien, qui a joint la branche française de la firme aux grandes oreilles, révèle ainsi que l’on ne pourra quoi qu’il arrive pas découvrir le film en même temps que les américains, et que la date de sa sortie reste encore à fixer pour nous. On devrait en savoir plus sur le sujet dans les prochaines semaines. En attendant, vous pouvez toujours découvrir le dernier trailer de Mulan ici.