Mulan : un nouveau trailer pour la sortie sur Disney+

Rétrogradé pour la majeure partie du globe sur la plateforme Disney+, "Mulan" s'offre une nouvelle bande-annonce pour teaser sa sortie au début du mois de septembre. On a déjà pu voir beaucoup du film lors de la promotion et cette vidéo mise grandement sur l'action.

Direction Disney+ pour Mulan

Un temps reprogrammé cet été après une sortie en mars qui n'a pu être honorée à cause du coronavirus, le remake live action Mulan termine étonnamment sur la plateforme Disney+. Le film reprend la ligne narrative du dessin animée, à savoir la destinée de l'héroïne (Liu Yifei) qui décide de prendre la place de son père lors d'un affrontement contre un envahisseur. Un rôle réservé aux hommes, qu'elle endosse tout de même et qui va lui permettre de se révéler en tant que guerrière redoutable. Réalisé par Niki Caro, Mulan est un gros budget pour Disney mais les conditions sanitaires exceptionnelles ont motivé le studio à partir sur un mode de sortie alternatif. Pour la France, les Etats-Unis et tous les pays qui ont accès à Disney+, c'est là-dessus que sera mis en ligne le film à partir du 4 septembre prochain. En plus de l'abonnement mensuel, il faudra sortir encore plus d'argent pour uniquement visionner Mulan - pour les Américains, le tarif est de 29,99 dollars. Étonnant choix, avec la menace du téléchargement illégal en fond.

Une bande-annonce très orientée action

Les contestations n'auront aucun effet, Disney reste sur cette nouvelle ligne de conduite et entame une promotion spécifique pour la plateforme. On a déjà vu beaucoup d'images du film quand le studio déroulait son matos promo pour le cinéma. Un trailer d'une minute pour Disney+ vient en remettre une couche, sans non plus se montrer trop généreux sur la dose d'inédit. Cet objet commercial mise beaucoup sur l'action pour donner envie au très grand public. Pendant 60 secondes, les combats et les cascades s'enchaînent. Une telle orientation qui se refuse à verser trop dans l'émotion ou l'accalmie s'explique par les nouveaux enjeux financiers. Il faut absolument vendre un spectacle généreux qui va inciter les abonnés à payer. Si on s'attendait à un succès dans le cadre d'une sortie traditionnelle, nous sommes curieux de voir comment Disney va s'en tirer avec cette configuration. Ils pourront au moins compter sur le marché chinois, qui accueillera Mulan dans ses salles obscures.