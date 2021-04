Natalie Portman dans un film HBO adapté d'Elena Ferrante

Les projets s'accumulent ces derniers mois pour Natalie Portman. Le dernier projet en date pour l'actrice oscarisée se nomme "Les Jours de mon abandon", adaptation filmique signée HBO de l'œuvre d'Elena Ferrante.

Adaptation d'un roman à succès

Les Jours de mon abandon est un roman écrit par Elena Ferrante. Cette écrivaine italienne est particulièrement connue pour son anonymat, ainsi que son refus d'être régulièrement interviewée. D'ailleurs, son nom et son prénom ne sont que des pseudonymes. Jusqu'à aujourd'hui, les spéculations fusent sur sa véritable identité. Cela fascine tellement le public et les médias que le Time l'a cité en 2016 parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. En 2002, elle publie Les Jours de mon abandon, qui obtiendra un grand succès dans les librairies. L'œuvre va désormais être adaptée par HBO Films, ce qui n'est pas une première concernant un roman écrit par Ferrante. En effet, depuis 2018, la chaîne HBO adapte en série télévisée L'Amie Prodigieuse.

Le casting verra Natalie Portman dans le rôle principal. L'actrice co-produira également le film via sa maison de production MountainA Films. En ce qui concerne la réalisation et le scénario, ils seront assurés par Maggie Betts, à qui on doit le film Novitiate.

Le film suivra Tess, une femme qui a abandonné ses rêves pour une vie de famille stable. Malheureusement, le mari avec qui elle devait vivre jusqu'à la fin de ses jours, la quitte. Dès lors, son monde s'écroule.

Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été donnée.

Des projets plein l'agenda pour Natalie Portman

Natalie Portman semble être très sollicitée pour les mois à venir. En effet, la star et épouse de Benjamin Millepied fera tout d'abord son retour dans le MCU, à l'occasion de Thor : Love & Thunder. Elle reprendra ainsi son personnage de Jane Foster, rôle pour lequel elle s'est bien préparée physiquement. Par ailleurs, elle s'est mise d'accord avec le service de streaming Apple TV pour un deal qui donnera naissance à plusieurs films et séries.

Thor : Love & Thunder ©Marvel Studios

La première création de cet accord entre la comédienne et la plateforme se nommera Lady in the Lake. On retrouvera l'actrice oscarisée en tête d'affiche et à la production de cette série télévisée. Elle collaborera d'ailleurs avec une autre lauréate des Oscars : Lupita Nyong'o. Pour la star de Black Swan, ce sera sa première apparition dans une série, si on fait exception de son doublage dans Les Simpson.