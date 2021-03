Thor 4 : Natalie Portman montre son impressionnante musculature

"Thor : Love and Thunder" sera sans doute l'un des films les plus attendus de l'année 2022. Par conséquent, n'importe quelle annonce ou fuite involontaire concernant le projet, est scruté dans la minute. C'est le cas par exemple de cette photo fuitée de Natalie Portman en plein tournage du quatrième volet des aventures du Dieu du Tonnerre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète de Jane Foster semble avoir poussé beaucoup de fonte. A croire que tout le casting a pris des kilos de muscles pour ce Thor 4...

Thor 4 : le retour de Natalie

La dernière fois que l'on a vue Natalie Portman dans un film du MCU, c'était brièvement dans Avengers Endgame. Sauf que sa présence n'était due qu'à des scènes coupées de Thor : Le Monde des Ténèbres. En effet, l'actrice oscarisée avait décidé de ne plus remettre les pieds dans un film Thor. La cause ? Elle avait été profondément agacée du renvoi de la réalisatrice Patty Jenkins en pleine production du deuxième volet des aventures du Dieu du Tonnerre. Portman aurait alors décidé d'en rester là avec le personnage de Jane Foster. Certes, Thor a continué à parler de son ex-copine dans quelques films (notamment dans un passage hilarant d'Endgame), mais le retour de la star semblait impossible.

Pourtant, en juin 2019, la présence de l'actrice aux cotés de Taika Waititi à la Comic Con a fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, Natalie Portman disposera d'un arc encore plus développé puisqu'elle deviendra Mighty Thor dans ce Thor 4 titré Thor : Love And Thunder. Par conséquent, adieu le rôle de demoiselle en détresse, comme ce fut le cas dans les deux premiers volets. Jane Foster sera une déesse du Tonnerre et n'aura rien à envier aux pouvoirs surpuissants de Thor.

Une transformation physique impressionnante

Il y'a quelques jours, on pouvait voir une Natalie Portman très concernée sur le plateau de tournage australien. Néanmoins, sa veste ne laissait pas entrevoir sa brusque poussée de muscles. De nouvelles photos de tournage ont donc révélé des biceps et des épaules qui semblent avoir doublé de volume.

Rappelons que pour Avengers : Endgame, Chris Hemsworth avait utilisé des prothèses afin de jouer une version obèse de Thor. Serait-ce le même cas pour Natalie Portman lorsqu'elle finira par acquérir ses superpouvoirs au cours du film ? L'actrice avait toutefois confié récemment qu'elle s'était entrainée comme jamais pour les besoins de Thor : Love & Thunder. Il est vrai que dans les comics, Mighty Thor est connu pour ses muscles épais.

Nathalie Portman sur les traces musclées de Chris Hemsworth ?

Les photos fuitées ont vivement fait réagir de nombreux internautes qui se sont montrés à la fois choqués et sceptiques devant une telle transformation physique. Cela a d'ailleurs rappelé la folie qui s'était emparée de la toile devant la folle transformation physique de Chris Hemsworth. En effet, dans une courte vidéo, l'acteur australien déjà très musclé montrait qu'il n'avait plus rien à voir avec le Thor bedonnant d'Endgame. Une musculature si impressionnante que son doubleur avouait avoir du mal à suivre le rythme physique de l'acteur ! Le Dieu du Tonnerre est donc bel et bien de retour avec son fidèle six-pack.

Il aura bien besoin de sa forme physique légendaire puisque son adversaire dans ce Thor : Love And Thunder sera Gor, le massacreur de Dieux. Ce dernier sera interprété par Christian Bale, par ailleurs. Toutefois, le détenteur du Stormbreaker pourra compter sur de précieux alliés puisqu'en plus de Jane et de Valkyrie (la nouvelle Reine d'Asgard jouée par Tessa Thompson), il pourrait recevoir l'aide des Gardiens de la Galaxie !

Réponse le 4 mai 2022.