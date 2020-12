N'écoute pas sur Netflix : c'est quoi ce nouveau thriller horrifique ?

"N’écoute pas" dispo sur Netflix depuis le 27 novembre pourrait plaire aux amateurs de films d’horreur, car ce drame horrifique espagnol, réalisé par Ángel Gómez Hernandez, s’inscrit dans la droite lignée d’ "Insidious" et de "Conjuring".

N'écoute pas ça raconte quoi ?

Le protagoniste du film N'écoute pas , Daniel (Rodolfo Sancho), gagne sa vie essentiellement en achetant et rénovant des anciennes maisons dans le but de les revendre. En s’installant dans une vieille bâtisse, Daniel et sa femme Sara ( Belén Fabra ) observent un changement brutal de comportement chez leur fils unique Eric (Lucas Blas) âgé de 9 ans. Il dit entendre des voix qui l’appellent à travers son talkie-walkie et le poussent à faire des dessins morbides. Il ne dort plus la nuit, et son attitude à l’école devient violente. Les parents inquiets, décident alors de faire appel à une psychologue afin de comprendre ce qui arrive à leur fils. Celle-ci ni voit que le fruit d’une imagination débordante, perturbée par les déménagements à répétition.

N'écoute pas © Netflix

Les phénomènes paranormaux dont parlait l’enfant, vont s’amplifier et devenir de plus en plus menaçants, perturbant l’équilibre de la famille. Un soir, Daniel remarque lui aussi des évènements douteux à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il sera alors témoin d’une scène horrifiante qui va faire basculer la trame du film. Dans l’incompréhension et le désespoir le plus total, Daniel décide de faire appel à un écrivain spécialiste, qui sait analyser les voix fantomatiques. A travers de nombreuses découvertes les personnages vont très vite s’apercevoir que la maison est hantée et cache un passé tragique auquel ils ne peuvent échapper.

Une atmosphère angoissante

Le film N’écoute pas répond aux codes du genre, et installe une atmosphère sombre, voire glauque dès le début. Cette grande maison froide et austère participe à l’ambiance pesante présente tout le long du film. N’écoute pas est clairement inspiré des plus grands classiques du cinéma d’épouvante. Ainsi nous retrouvons l’enfant au visage d’ange manipulé par des entités fantomatiques et devant être sauvé par ses parents. Frissons et sursauts garantis, assurés par la bande-son et de nombreux jump-scares. Cependant, le film prend l’allure d’une enquête mystérieuse et très énigmatique, les différents rebondissements inattendus laissent place à une finalité déroutante

N'écoute pas © Netflix

Intitulé Voces en espagnol, le film N’écoute pas est le premier long métrage du réalisateur Ángel Gómez Hernandez, pour cela il s’est entouré de personnalités déjà connues à travers différentes séries Netflix notamment, Rodolfo Sancho présent dans la série Mar de Plástico, et Ana Fernández dans Les Demoiselles du Téléphone. Nous retrouvons également Ramón Barea acteur dans Le silence de la ville blanche mais aussi Everybody knows.

N'écoute pas est disponible sur Netflix depuis le 27 novembre.