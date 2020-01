Netflix annonce 21 productions originales pour 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

Netflix commence à teaser une année 2020 qui s’annonce intéressante à suivre avec une longue liste de films originaux à venir dans les douze prochains mois. Des beaux noms seront derrière la caméra, mais aussi devant. Faisons un petit tour d’horizon de ce qui pourrait marquer l’actualité du côté de la plateforme.

Netflix a de grandes ambitions. En signant avec des pointures comme Martin Scorsese, Bong Joon-ho, Alfonso Cuarón ou Michael Bay, l’objectif est clairement de jouer des coudes avec les studios traditionnels. Avec The Irishman, 6 Underground, Triple Frontière, Marriage Story, The Forest of Love, les deux sorties de Steven Soderbergh et Klaus – pour ne citer qu’eux -, il y a eu de la qualité sur la plateforme en 2019. On ne compte pas les autre sorties, plus mineures, qui valaient parfois le détour.

Les arrivées d’Apple TV+ et Disney+ étant effectives, la firme américaine voit que la concurrence est en pleine ascension. La marque Netflix semble pour le moment bien installée, avec une bonne base d’abonnés. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut se reposer sur ses acquis. Pour mettre la pression, la société vient de dégainer un thread sur Twitter afin d’annoncer 21 films qui sortiront en 2020. On y trouve à chaque fois un petit texte pour synthétiser de quoi il est question, avec les réalisateurs et les stars associées. Il y aura forcément à boire et à manger dedans mais ce premier aperçu donne déjà assez envie.

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year…so far. (thread) — Netflix Film (@NetflixFilm) January 3, 2020

David Fincher, Spike Lee, Peter Berg et Ron Howard sur Netflix

On ne citera pas tous les films pour ne pas tomber dans un article à rallonge mais il est indispensable de mettre en lumière les titres qui nous semblent les plus à suivre. Avec, pour commencer, le retour de David Fincher à la mise en scène pour un long-métrage ! Sa dernière tentative remonte à 2014 avec Gone Girl. Autant vous dire qu’on trouvait le temps très long. Il revient avec Mank, biopic sur Herman J. Mankiewicz, le scénariste du monument Citizen Kane et frère de Joseph L. Mankiewicz. Gary Oldman a été choisi pour le rôle principal.

Un autre réalisateur de renom, Spike Lee, sortira un essai chez Netflix. Titré Da 5 Bloods, il se focalisera sur cinq jeunes afro-américains revenus de l’enfer du Vietnam, dont l’un incarné par Chadwick Boseman, qui vont se réunir pour rechercher un trésor enterré et leur chef d’équipe mystérieusement disparu. On peut aussi évoquer Spenser Confidentiel, le prochain Peter Berg avec Mark Wahlberg sur un ex-flic qui se lie d’amitié avec un aspirant combattant de MMA, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent ensemble à enquêter sur un double homicide. Quant à l’imprévisible Ben Wheatley, il adaptera dans un film éponyme le roman Rebecca de Daphne du Maurier (déjà traité par Alfred Hitchcock) avec Armie Hammer, Lily James et Kristin Scott Thomas, au casting.

Ron Howard aura aussi une sortie sur Netflix avec Hillbilly Elegy, une exploration sur plusieurs générations des désillusions du rêve américain au sein d’une famille des Appalaches. Puisqu’il y a Amy Adams et Glenn Close, on sera forcément au rendez-vous ! D’autres grosses stars s’illustreront cette année devant la caméra. À commencer par Will Ferrell, Rachel McAdams et Pierce Brosnan dans la comédie Eurovision. On verra également Anne Hathaway dans The Last Thing He Wanted (récit d’une journaliste qui se perd entre l’histoire qu’elle veut raconter et la sienne), Nicole Kidman accompagnée de Meryl Streep dans The Prom (réalisation de Ryan Murphy sur un couple de jeunes lesbiennes dans le monde des comédies musicales), Chris Hemsworth en mercenaire dans l’actionner Out of the Fire, Elle Fanning en face de Justice Smith dans All The Bright Places, ou encore Charlize Theron en immortelle aux pouvoirs puissants dans The Old Guard.

Pour connaître l’intégralité des annonces de Netflix, on vous suggère de parcourir le thread. La plateforme précise que ce n’est qu’une partie de ses futures sorties et aucune date n’est donnée pour aucun film. C’est le petit inconvénient de cette annonce XXL…