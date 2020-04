Netflix : bientôt une pénurie de contenus à cause du Coronavirus ?

Les plateformes de SVOD sont particulièrement plébiscitées en cette période de confinement. Si le catalogue de Netflix continue d'être approvisionné normalement, peut-on craindre une pénurie dans les prochains mois à cause de la mise en pause des productions ?

Les différentes plateformes pour regarder des séries ou films avaient déjà une place importante dans nos vies pour nous occuper sur notre temps libre. Avec la pandémie qui nous touche, elles deviennent encore plus omniprésentes dans notre quotidien. Le confinement nous force à rester chez nous, et c'est tout naturellement qu'on veut se divertir. Soit en rattrapant des titres qu'on a zappé, soit en suivant les nouveautés qui continuent de tomber régulièrement.

Alors que les chaînes traditionnelles sont quasiment toutes en train de modifier leur agenda respectif pour réagir à la mise en pause des tournages, Netflix n'a pas ralenti la cadence. Mais la plateforme américaine pourrait-elle, elle aussi, passer par une période plus creuse prochainement ? La question se pose, étant donné que ses productions originales sont aussi à l'arrêt.

Du retard potentiel sur Netflix mais plus tard

De passage sur CNN, Ted Sarandos, directeur des programmes de Netflix, a expliqué qu'aucune pénurie n'était à prévoir dans l'immédiat. Ils ont a priori assez de programmes en réserve pour les prochains mois et pas de grands changements ont été opérés sur la grille prévue. Nous pouvons donc être assurés que nous aurons de quoi nous occuper dans les semaines à venir. Mais, attention. Sarandos précise bien que toutes les productions en cours sont arrêtées et qu'il pourrait y avoir des répercussions plus tard dans l'année. On a, par exemple, appris récemment que la saison 4 de Stranger Things devait arriver en début 2021 mais que la pause risque de repousser la diffusion à plus tard.

Netflix a l'avantage de ne jamais communiquer trop en amont les dates de mise en ligne. Elle peut donc repousser des projets en toute discrétion sans qu'on ne sache quoi que ce soit. En général, une date n'est pas donnée si elle n'est pas programmée pour les trois prochains mois. Ce qui engendre parfois un peu de frustration sur les réseaux sociaux, avec des multiples demandes pour essayer d'avoir la date de tel ou tel titre. Ce fonctionnement va empêcher Netflix de devoir faire des annonces pour notifier des retards. Mais quoi qu'il en soit, attendez-vous à patienter plus que ce qui était prévu pour les films ou séries que vous espériez pour la dernière partie de l'année.