Netflix choisit la France pour tester une nouvelle fonctionnalité

On voit souvent des plateformes tester des nouvelles fonctionnalités aux USA, avant une mise à disposition dans le reste du monde et en France. Pour une fois, c'est chez nous que Netflix tente une petite nouveauté qui se rapproche de l'usage d'une chaîne de télévision.

Netflix lance une fonctionnalité qui rappelle la télévision

Dans un marché où la diversité de l'offre est de plus en plus grande, les plateformes doivent non seulement se forger un solide catalogue qui allie titres connus et programmes originaux mais aussi passer par des améliorations qui rendent l'usage plus satisfaisant. Cet été, nous vous parlions du mode "aléatoire" que Netflix testait auprès des abonnés qui passaient par leur console PS4. Une option intéressante qui vous lançait un titre (presque) au hasard en se basant sur vos goûts habituels. Une bonne manière pour découvrir des choses que l'on ne connaît pas et qui sont peut-être enfouies dans les entrailles d'un immense catalogue.

Une autre fonctionnalité dans la même veine vient d'être lancée en France depuis peu, et jusqu'au 2 décembre. Un nombre restreint d'abonnés tirés au hasard vont pouvoir disposer d'un mode de lecture en direct. C'est notre pays qui a été choisi pour tester cette nouvelle trouvaille et un déploiement mondial peut intervenir par la suite si les résultats sont concluants. Netflix permet donc de se laisser porter par une programmation définie par avance. En fonction de l'heure où on lance l'option, on tombera sur tel ou tel titre. Le principe n'est rien d'autre qu'une copie de ce qu'on trouve sur une chaîne de télévision lambda, avec une programmation heure par heure. Alors que les chaînes traditionnelles souffrent de la concurrence des plateformes de SVOD, Netflix marche encore plus sur leurs plates-bandes ! Avec une nouveauté a priori à peu de frais.

Un mode direct a pour but d'aider ceux qui lancent le service sans trouver quoi lancer immédiatement. Cette alternative sert à éviter de perdre du temps avant de trouver son bonheur, même si Netflix va forcément mettre en avant des programmes connus. Les programmes originaux seront plébiscités, qu'ils soient français ou d'ailleurs.