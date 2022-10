Netflix précise son offre basique avec publicités

Découvrez ce qui est compris dans l'offre Netflix à 5.99 euros par mois avec publicités. Avec cette nouvelle formule baptisée "Essentiel avec pub", le géant du streaming compte séduire un nouveau public, notamment très jeune.

Un forfait Netflix à 5.99 euros par mois

Pour la première fois en dix ans, Netflix avait annoncé en juillet dernier avoir perdu près d'un million d'abonnés. Un chiffre néanmoins en-deçà des prévisions, puisque la firme avait annoncé qu'elle devait perdre deux millions d'abonnés. Face à cette perte de vitesse, notamment liée à la multiplicité des services de streaming payants, l'entreprise a décidé de réagir.

Elle s'est notamment diversifié en se lançant dans le jeu-vidéo mais a aussi serré la vis concernant les partages de comptes. Dès le mois de novembre prochain, Netflix proposera une formule low cost à 5.99 euros par mois en intégrant pour la première fois de son histoire de la publicité. Une manière d'attirer de nouveaux abonnés, et de rester concurrentiels dans un marché de plus en plus compliqué.

Sadie Sink (Max) - Stranger Things saison 4 © Netflix

Le détail de l'offre

Ce jeudi 13 octobre, le géant du streaming a partagé tous les détails de son offre à 5.99 euros par mois. Alors comment en bénéficier, et à quoi donne-t-elle droit ?

Cette formule s'appelle Essentiel avec pub. Elle sera disponible à partir du 3 novembre à 17h simultanément dans douze pays, dont la France et les États-Unis. Cette formule propose les mêmes options que le forfait Essentiel de Netflix, avec cependant quelques changements.

Le choix de séries et de films reste le même, disponible sur la plupart des téléviseurs et appareils mobiles, avec la possibilité de modifier ou d'annuler ce forfait à tout moment. La qualité vidéo est jusqu'à 720p en HD. Ce qui change par rapport à la formule Essentiel est une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure. Au lancement, des publicités de 15 à 30 secondes seront diffusées avant et pendant les programmes. L'option téléchargement des programmes ne sera pas disponible sur cette formule.

Avec cet abonnement low cost, Netflix compte toucher un public plus large, notamment très jeune, qui regarde de moins en moins la télévision.