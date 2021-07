Netflix va proposer des jeux vidéo en 2022

La plateforme Netflix cherche à se diversifier. Le géant du streaming va ainsi prochainement se lancer dans une nouvelle stratégie : les jeux vidéo. Ces nouveaux contenus devraient arriver courant 2022.

Netflix : le patron du streaming

Créée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph, l’entreprise Netflix a mis un certain temps avant de s’exporter à l’international. Initialement, cette boîte était uniquement présente dans le secteur de l'exploitation commerciale par la fourniture d'un service en ligne de location et d'achat de DVD livrés à domicile. Elle a ensuite proposé la location moyennant un abonnement mensuel. Son service de VOD par abonnement (SVOD) commence en 2007. Depuis, Netflix a gagné en popularité et s’est immiscé dans des millions de foyers à travers le monde entier, et est aujourd’hui la plateforme de streaming légal numéro 1.

De plus en plus de grands réalisateurs se tournent vers Netflix. En effet, contrairement aux studios académiques, la plateforme laisse beaucoup plus de liberté créative à ses auteurs. C’est dans cette logique que Alfonso Cuaron a mis en scène Roma pour Netflix, que Martin Scorsese a signé The Irishman, que Spike Lee a pu sortir Da 5 Bloods sur la plateforme ou encore que Zack Snyder a choisi le géant du streaming pour Army of the Dead. De même David Fincher s’est lancé dans la production de deux séries grâce à Netflix : Love, Death and Robots et Mindhunter.

Bientôt des jeux vidéo sur la plateforme ?

Mais Netflix ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La plateforme a décidé de se lancer sur un nouveau terrain : les jeux vidéo. Selon le site Bloomberg, Netflix a engagé Mike Verdu en tant que superviseur du développement des jeux vidéo. Venu du monde de Facebook, ce dernier travaillait sur le développement de l'Oculus, le casque de réalité virtuelle de l’entreprise. Ainsi, dès 2022, Netflix va proposer à ses abonnés, sans frais supplémentaires, un catalogue composé de jeux vidéo inédits. Ces contenus seront présentés de la même manière que les films et séries actuels. Maintenant que Netflix doit faire face à des concurrents qui gagnent du terrain comme Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV+, la plateforme rouge cherche à se diversifier pour gagner davantage d’abonnés, et ainsi remporter la guerre du streaming.