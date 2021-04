Night in Paradise sur Netflix : c'est quoi ce film coréen ultra violent ?

Le film coréen "Night in Paradise" arrive le 9 avril sur Netflix. Un film de gangsters violent qui cache en réalité un drame sombre. Casting, réalisateur, histoire, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau film qui rejoint la plateforme.

L'histoire de Night in Paradise

Le cinéma coréen a trouvé avec Netflix un bon moyen de s'exporter dans le monde entier. En France, les meilleurs films parviennent généralement à se faire une place dans les salles. Mais le gros de la production sud-coréenne se trouve une bonne visibilité grâce à la plateforme américaine. C'est le cas de Night in Paradise réalisé par Park Hoon-jung. Le cinéaste a déjà fait parler de lui avec des films comme V.I.P, The Tiger ou encore The Witch. Il était également crédité au scénario de J'ai rencontré le diable de Kim Jee-woon.

Night in Paradise est son sixième film et s'intéresse à l'un des membres d'un gang qui décide de se venger après la mort de sa sœur et sa nièce. Après avoir tué le responsable, son boss l'envoie se cacher sur l'île de Jeju. C'est là qu'il va rencontrer une étonnante jeune femme à qui il reste peu de temps à vivre.

Au casting

Pour ce film, le réalisateur a pu s'appuyer sur un casting solide avec Um Tae-goo dans le premier rôle. On avait vu le comédien dans la géniale comédie dramatique Adulthood, mais également dans la grosse production The Great Battle et dans The Age of Shadows. À ses côtés on retrouve avec plaisir Jeon Yeo-been, qui nous avait bluffé dans After My Death (voir notre critique). Le film lui avait d'ailleurs valu le prix de la meilleure actrice à Busan. Enfin, le charismatique Cha Seung-won a droit à quelques moments notables, après avoir porté l'étonnant thriller Man on High Heels.

Jae-yeon (Jeon Yeo-been) - Night in Paradise ©Netflix

Ça donne quoi ?

Night in Paradise peut donc sembler proposer une énième histoire de gangs. Cependant le film se scinde en deux. Avec d'un côté la représentation d'une violence extrême entre les truands, et de l'autre les sentiments pudiques que développent deux personnages abandonnés par la vie. Le film va ainsi mettre une vraie claque lors de séquences sanglantes et s'adoucir aussitôt l'instant d'après. Et si les combats peuvent sembler gratuits, c'est en réalité une approche qui permet au réalisateur Park Hoon-jung d'insister sur le caractère insipide de la violence et d'adopter un regard assez sombre sur le monde. Pour une analyse approfondie de Night in Paradise, retrouvez ici notre critique.

Sinon, rendez-vous sur Netflix le 9 avril 2021 pour découvrir le film.