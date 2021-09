Night Teeth : Debby Ryan et Megan Fox dans trailer du film de vampires Netflix

Le 20 octobre Netflix proposera le film de vampires "Night Teeth". Un thriller décalé avec au casting Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry et une apparition de Megan Fox. Découvrez la bande-annonce.

Night Teeth, une virée avec des vampires

En 2004 sortait sur grand écran l'un des meilleurs films de Michael Mann : Collatéral. Dedans, Jamie Foxx joue un chauffeur de taxi qui a le malheur de prendre Tom Cruise dans sa voiture. Ce dernier est un tueur à gages et oblige le chauffeur à le conduire le temps d'une nuit à ses différentes cibles. Dans un esprit un peu similaire (et dans une toute autre catégorie, évidemment), Netflix va proposer Night Teeth. Sauf qu'à la place du tueur à gages, ce sont deux vampires que va prendre avec lui un chauffeur. Nommé Benny, il pense devoir simplement emmener deux jeunes femmes dans des clubs populaires de Los Angeles. Mais il va finir par se rendre compte que Blaire et Zoe sont en réalité des vampires. Le voilà alors embarqué dans une aventure qui le dépasse et dont il pourrait ne pas survivre...

Night Teeth ©Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de Night Teeth qui se présente comme un thriller avec des touches de comédies. Le film ne compte pas lésiner sur la violence graphique avec ces deux vampires qui enchaînent les carnages. Mais on ressent tout de même une forme de légèreté avec une certaine outrance assumée. On est donc clairement dans une autre ambiance que Collatéral, même si, encore une fois, on trouve des inspirations. Comme cette séquence de fusillade dans une boîte de nuit.

Gros casting pour le film Netflix

Night Teeth a également pour argument son casting. Outre Jorge Lendeborg Jr., qui est déjà apparu dans les deux derniers films Spider-Man dans le rôle de Jason Ionello, et qui interprète ici le rôle principal de Benny, les abonnés de Netflix retrouveront deux visages connus. D'abord Debby Ryan (Blaire), qui a porté pendant deux saisons la série Insatiable. Puis Lucy Fry, qui jouait Tikka dans le film Bright (2017). On parlait d'ailleurs un peu de cette dernière dans notre top des films de vampires les plus improbables (dans lequel Night Teeth pourrait avoir sa place) puisqu'elle était déjà au casting de Vampire Academy en 2014.

Enfin, on n'aura pas manqué de noter les présences de Sydney Sweeney (Euphoria), d'Alfie Allen (Game of Thrones) et surtout de Megan Fox. Cette dernière apparaît peu dans la bande-annonce. On ne peut donc qu'espérer que son rôle soit un peu plus consistant.

Night Teeth sortira sur Netflix le 20 octobre.