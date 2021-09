No Sudden Move sur MyCanal : c'est quoi ce nouveau film de Steven Soderbergh ?

Le nouveau film de Steven Soderbergh est un peu passé sous les radars. Intitulé « No Sudden Move », le long-métrage est sorti en exclusivité sur HBO Max, qui n'est pas encore disponible en France. Heureusement, Canal + distribue le film depuis le 8 septembre dernier.

No Sudden Move : le nouveau film de Steven Soderbergh

Décidemment, Steven Soderbergh est un cinéaste très productif en ce moment. Alors qu'il avait déclaré vouloir prendre sa retraite après Effets Secondaires, il a fait un retour tonitruant avec une nouvelle idée : tourner des films à L'IPhone. Ainsi, sur ce principe, en 2018, il met en scène Paranoïa, puis il enchaîne avec The Laundromat et High Flying Bird en 2019, et La Grande Traversée en 2020.

No Sudden Move ©HBO Max

Avec No Sudden Move, Steven Soderbergh revient aux films de gangsters, un genre qu'il avait abandonné depuis Logan Lucky. Pour l'occasion, il s'entoure d'un casting explosif, notamment composé de Don Cheadle, de Benicio Del Toro, de David Harbour, de Jon Hamm, de Matt Damon ou encore de Ray Liotta. Il faut également souligner la présence de Brendan Fraser, de retour dans un rôle conséquent après des années de passage à vide.

De quoi ça parle ?

No Sudden Move prend place en 1954 et suit le destin de deux petits braqueurs embarqués dans une histoire qui les dépasse. Malheureusement pour eux, ils ont tous les deux quelques soucis avec la pègre : le premier pour une affaire d'argent et le second pour une histoire de femme. Ils sont alors engagés pour une mission qui paraît assez simple et qui est très bien payée : surveiller la famille d'un comptable qui travaille pour General Motors. Évidemment, le plan tourne mal et les deux hommes deviennent des cibles mouvantes. Ils décident alors de remonter la pyramide du crime pour découvrir qui les a piégés !

Curt Goynes (Don Cheadle) - No Sudden Move ©HBO Max

De plus, la toile de fond de No Sudden Move est inspirée de faits réels. En effet, tout le long du film, il est question d'un mystérieux document. Mais ni les personnages, ni les spectateurs ne savent ce que contient ce fameux papier. Ça s'appelle un MacGuffin : l'emploi d'un élément scénaristique qui aura une utilité bien plus tard dans le scénario. Dans le dernier acte du film, toutes les dimensions du stratagème sont enfin mises en lumière, et les spectateurs, comme les protagonistes, apprennent le contenu du document. Et ce dernier a une force réelle inattendue.

Inspiré d'une histoire vraie ?

En effet, le document que les deux héros ont subtilisé contient des plans pour un convertisseur catalytique. Il s'agit d'une innovation qui permet aux voitures d'émettre moins de pollution. Les principaux constructeurs automobiles ont décidé sciemment de cacher cette information aux yeux des utilisateurs, de la presse et du gouvernement. Avant le générique de fin, un texte défile, expliquant alors, que des années plus tard, le gouvernement a poursuivi les principaux constructeurs automobiles pour avoir dissimulé une telle information et avoir délibérément retenu la technologie des convertisseurs catalytiques.

No Sudden Move ©HBO Max

Évidemment, tout n'est pas vrai dans le film de Steven Soderbergh. Le ministère de la Justice a en effet dénoncé les quatre grands constructeurs automobiles pour avoir comploté de 1953 à 1969 pour retarder la fabrication et l'installation de dispositifs anti-pollution sur leurs voitures. Mais le reste n'est que pure fiction. Le scénariste Ed Solomon a notamment expliqué que :

Il existe des parallèles lointains avec de vraies personnes, et les références à des choses comme le Purple Gang et divers autres éléments de Detroit sont réelles. Mais les personnages de Don et Benicio sont complètement fictifs. Ce n’est pas basé sur une histoire vraie, mais la toile de fond contient des événements réels.

Ainsi, depuis le 8 septembre dernier, No Sudden Move est disponible en exclusivité sur Canal +. Et on vous conseille largement le film de Steven Soderbergh, qui est donc de retour en très grande forme. En effet, No Sudden Move est un film de gangsters classe, taiseux et étonnement agréable. Steven Soderbergh signe l'un de ses meilleurs films depuis longtemps, emmené par un casting impressionnant de justesse, et un scénario à tiroir bien ficelé.