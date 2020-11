Noëlle sur Disney+ : découvrez la comédie familiale avec Anna Kendrick

"Noëlle", comédie familiale signée Marc Lawrence, arrive au meilleur moment sur Disney+. Porté par Anna Kendrick et Bill Hader, le film de Noël est disponible sur la plateforme à partir du 27 novembre.

C'est Noëlle sur Disney+

Même si la situation sanitaire actuelle est particulièrement complexe et impactera certainement les fêtes de cette année, l'esprit de Noël est bien présent sur nos écrans. Que ce soit avec les téléfilms diffusés par M6 et TF1 ou ceux de Netflix. Mais il ne faudrait pas oublier ce qui se fait chez Disney. La firme est probablement la société qui incarne le mieux l'esprit de Noël. C'est donc logique que la plateforme Disney+ propose également des programmes du genre, parmi lesquels Noëlle, comédie familiale au titre évocateur.

Dedans, Anna Kendrick incarne Noëlle Kringle, la fille du Père Noël. Ce dernier a décidé de laisser son fils Nick se charger de la remise des cadeaux. Une grosse pression pour Nick qui ne s'en sort pas. Sa sœur lui conseille alors de faire une petite pause. Sauf qu'il disparaît et ne revient pas. Noëlle n'a plus le choix. Il lui faut partir à sa recherche pour s'assurer du bon déroulé des fêtes.

Ce qu'il faut savoir de Noëlle sur Disney+

Noëlle était en projet depuis quelques années maintenant (on en parlait déjà en 2017 ici). Et si Disney avait d'abord prévu de sortir le film dans les salles, c'est finalement sa plateforme Disney+ qui a pu en bénéficier. Réalisé par Marc Lawrence, à qui l'on doit Miss Détective (2001) ou encore Le Come-back (2007), le film est porté par Anna Kendrick et Bill Hader dans les deux rôles principaux. La première dégage une sympathie naturelle et gère sa carrière dans ce sens. Que ce soit avec les trois films Pitch Perfect, en prêtant sa voix dans les deux films Les Trolls ou dans Hors Contrôle, la comédienne mise plutôt sur des projets feel good. De son côté, Bill Hader, après avoir fait les beaux jours du SNL, a effectué un premier tournant avec la série tragi-comique Barry.

Noëlle ©Disney

Enfin, concernant Anna Kendrick, la comédienne n'en est pas à sa première production Disney. Elle avait déjà participé à Into the Woods : Promenons-nous dans les bois en 2015. Dedans, elle incarnait Cendrillon. Noëlle fait justement une référence à ce film et à son personnage en reprenant l'air qu'elle chante pour attirer les oiseaux. Sauf que dans Noëlle, c'est pour faire venir son renne volant, et le résultat est bien moins efficace.

Un clin d'œil amusant dont on peut avoir un aperçu dans la bande-annonce. Pour le reste du film, c'est à découvrir sur Disney+ à partir du 27 novembre.