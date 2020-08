On The Rocks : le film de Sofia Coppola pour Apple a son trailer

Sofia Coppola est l'une des multiples personnalités attrapées par Apple pour du contenu exclusif sur sa plateforme. Son film "On The Rocks" sera visible par ce biais en octobre prochain, avec l'irrésistible Bill Murray au casting. Découvrez la première bande-annonce.

Sofia Coppola retrouve Bill Murray

L'expression On The Rocks parlera à tous les amateurs d'alcool fort. Elle désigne l'accompagnement de ce précieux breuvage par des glaçons. C'est avec ces mots que Sofia Coppola nomme son prochain long-métrage, trois ans après son remake moyen de Les Proies. La réalisatrice, fille de Francis Ford Coppola, a impressionné à ses débuts. Puis sa filmographie est devenue plus irrégulière. Ses derniers essais sont notamment beaucoup moins forts. On The Rocks pourrait rehausser le niveau grâce aux retrouvailles avec l'acteur Bill Murray. Il était en 2004 à l'affiche du très beau Lost in Translation, récit de la rencontre entre deux âmes perdues dans un Tokyo tentaculaire.

Une autre grande métropole, New York, servira de cadre pour ce film prévu sur la plateforme Apple TV+. La marque à la pomme sait aussi attirer des auteurs pour enrichir son catalogue. Dans On The Rocks, Rashida Jones campe une femme en proie au doute sur son mariage, qui tente de se rapprocher de son père de qui elle s'était éloignée, pour enquêter sur son mari (Marlon Wayans). Est-il infidèle ? C'est ce qu'ils vont découvrir. Plus que cet enjeu, c'est la relation père/fille qui sera au centre.

Une production A24

La mise en ligne de On The Rocks interviendra en octobre prochain sur Apple TV+, sans que le jour précis ne soit donné. Apple a dévoilé la première bande-annonce (à voir en une d'article) de ce film produit par A24, la boîte qui fait sensation depuis des années dans le cinéma indépendant. Les deux camps ont signé un partenariat en 2018 et ce projet de Sofia Coppola est leur première sortie en commun.

Bill Murray est l'une des attractions de cet aperçu, tout en décontraction et vantardise, avec toujours ce petit air qui le détache du commun des mortels. Le septième long-métrage de la réalisatrice va faire arpenter aux personnages un New York actuel (post-COVID) pour déblatérer sur des sujets comme les relations amoureuses, la fidélité, la filiation... Le tout autour de quelques verres dans des bars, histoire de justifier le titre. Sofia Coppola a l'air de mettre en avant ses protagonistes et elle a raison avec les acteurs qu'elle a sa disposition.