Oslo : une bande-annonce tendue pour le film avec Ruth Wilson et Andrew Scott

HBO vient de dévoiler la bande-annonce de "Oslo", porté par Ruth Wilson et Andrew Scott. La chaîne américaine proposera bientôt le film, qui raconte un événement historique majeur.

Oslo, dans les coulisses de discussions historiques entre Israël et Palestine

HBO nous proposera bientôt une plongée dans les coulisses d’un événement historique majeur avec Oslo. Le long-métrage est adapté d’une pièce de théâtre jouée à partir de 2016. Elle avait fait forte impression auprès des critiques à l'époque. Elle avait remporté de nombreux prix. Parmi ses plus prestigieuses récompenses, elle s’était vue décerner plusieurs trophées lors des Tony Awards en 2007, dont celui de la meilleure pièce. Si sa trame est dramatisée et en partie fictionnelle, le contexte de la pièce est inspiré d’une histoire vraie.

Elle raconte les coulisses des négociations connues comme les Accords d’Oslo. Ceux-ci ont eu lieu en 1993 dans la capitale norvégienne. Ils étaient à l’époque considérés comme un tournant dans la relation entre Israël et la Palestine. L’intrigue du long-métrage est plus précisément centrée sur un petit groupe de représentants des deux pays qui ont tenté de trouver un terrain d’entente pour faire la paix entre leurs nations. Le film suit ces négociations à travers le point de vue de Mona Juul et Terje Rød-Larsen, un couple ayant aussi réellement existé. La politicienne membre du Ministère des affaires étrangères norvégien à l’époque et son mari sociologue ont aidés à mener les discussions entre Palestiniens et Israéliens.

Oslo ©HBO

C’est J.T. Rogers qui a adapté sa propre pièce en écrivant le scénario du film. Et celui-ci devrait être fidèle à l’esprit de la pièce, au moins dans sa mise en scène, puisque c’est Bartlett Sher qui l’a réalisé. Ce dernier est particulièrement réputé dans le monde du théâtre, et a lui aussi déjà remporté un Tony Award. Devant la caméra, un duo de comédiens qui promet tient l'affiche d'Oslo. Ruth Wilson y joue le rôle de Mona Juul, précédemment tenu par Jennifer Ehle puis par Lydia Leonard lors de la tournée de la pièce, en 2016 et 2017. Quant à Terje Rød-Larsen, c’est Andrew Scott qui reprend le rôle assuré sur les planches par Jefferson Mays et Toby Stephens.

Tensions diplomatiques et ambiance théâtrale dans le trailer d’Oslo

La bande-annonce d’Oslo promet un film qui tente de reconstituer la tension des événements historiques de 1993. La difficulté de faire s’entendre des membres de deux nations aux relations aussi délicates se font sentir dans les images. Tout comme l’importance de mener à bien ces discussions, comme l’avoue le personnage joué par Ruth Wilson. On a d’ailleurs hâte de découvrir la performance de l’actrice et d’Andrew Scott, deux acteurs qui partagent déjà l’affiche de la série His Dark Materials : À la croisée des mondes.

Oslo ©HBO

L’action du film de Bartlett Sher devrait principalement se situer à l’intérieur du bâtiment dans lequel les négociations se tiennent. Si le long-métrage n’est pas un huis clos, cela devrait renforcer la sensation de rapprochement avec la pièce de théâtre. Oslo peut en ce sens rappeler Diplomatie, le film sorti en 2014 qui traitait aussi d’un événement historique majeur, et lui-même adapté d’une pièce de théâtre.

HBO mettra en ligne Oslo le 29 mai prochain. En France, le film pourrait donc être disponible sur OCS. Mais la chaîne n'a pas encore communiqué de date de sortie.