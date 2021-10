Outrages : le chef-d'œuvre de Brian De Palma à (re)découvrir en DVD et Blu-ray

L'immense film de Brian De Palma, "Outrages", sera à (re)découvrir en DVD et Blu-ray avec un nouveau Master restauré proposé par Wild Bunch le 1er décembre.

Outrages, grand film de guerre de Brian De Palma

Réalisé en 1989 par Brian De Palma, Outrages a marqué autant les spectateurs que son auteur. Inspiré d'un fait réel survenu en novembre 1966 pendant la guerre du Viêt Nam, le film suit Eriksson, un jeune militaire qui va assister à l'enlèvement, au viol et au meurtre d'une villageoise par les autres membres de son équipe. Dans l'incapacité d'intervenir, il va néanmoins tenter de témoigner contre ces soldats américains, quitte à se mettre en danger et l'armée à dos.

Outrages ©1989 Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés

Porté par Michael J. Fox et Sean Penn, qui en sont venus aux mains durant le tournage, le film est une expérience presque insoutenable. Un film sur la violence de la guerre et des hommes, aussi puissant que dur et que De Palma lui-même a toujours eu du mal à revoir.

Un nouveau Master restauré en DVD et Blu-ray

Sorti dans une version cinéma de 113 minutes, Outrages a également eu droit à une version Director's cut de 121 minutes. Ces deux versions vont être réunies dans une édition collector Blu-ray/DVD qui sera proposée le 1er décembre par Wild Side.

Dans un communiqué de presse, l'éditeur écrit :

D’Obsession à L’Impasse, de Blow Out aux Incorruptibles… Hantés par leur passé ou mus par leur intégrité, les héros depalmiens dénoncent des crimes que d’autres voudraient taire et se heurtent à des systèmes qui broient. Brian De Palma aura dû persévérer pour transposer à l’écran ce récit effroyable relaté dès 1969 par le journaliste Daniel Lang.

Le coffret, en plus de réunir les deux versions du film, proposera des bonus qui s'annoncent passionnants. Notamment un entretien de vingt minutes avec Michael J. Fox et un making of qu'on scrutera avec attention. Comme dit plus haut, le tournage fut assez compliqué notamment à cause de la relation difficile entre les deux interprètes principaux. Avec ces documents vidéo s'ajoute un livre grand format de 200 pages illustré de photos et d’archives rares. Un objet à ne pas manquer.