Pacific Rim : Netflix dévoile les premières images de sa série

Netflix a dévoilé de premières images pleine de promesses de "Pacific Rim : The Black", nouvelle incursion dans le monde des Kaijus et des Jaegers en série animée cette fois.

Pacific Rim : monstres et méchants !

En 2008, Guillermo del Toro est fatigué. En 7 ans, il a enchaîné la mise en scène de 5 films, et pas des moindres. Trois des meilleurs films de super-héros avec Blade 2, Hellboy, et Hellboy 2 : Les Légions d'or maudites pour commencer. Un film angoissant à petit budget avec L'Échine du Diable et un des chefs d’œuvre du cinéma fantastique (voire du cinéma tout court) avec Le Labyrinthe de Pan.

Alors il prend une petite pause bien méritée avant de se replonger dans un tournage. Il essaie d'adapter Les Montagnes hallucinées de Lovecraft, mais le projet échoue. Il choisit alors de se lancer dans un film pour lequel il a un gros coup de cœur. Amoureux de la culture japonaise, le Mexicain est fan du monde des Kaijus, ces énormes monstres qui terrassent des villes et dont Godzilla est le plus grand représentant. Nous sommes en 2013 et Pacific Rim sort sur nos écrans.

Dans cet univers, de gigantesques monstres émergent d'un portail interdimensionnel appelé "La Brèche" au fond de l'océan Pacifique aux alentours de Guam. Pour les combattre, les humains ont construit des Jaegers, des robots géants qui ne peuvent être dirigés que par des duos de pilotes qui sont reliés par un pont neuronal dans un processus appelé "dérive". Malgré cette puissance mécanique, l'humanité doit faire face à des Kaijus de plus en plus puissants.

Produit pour un très confortable budget de $180 millions, le film en rapporte plus de 400 dans le monde, en plus de la réputation d'être très réussi dans son genre. Il a même droit à une suite, Pacific Rim : Uprising, sortie en 2018 et mise en scène par Steven S. DeKnight. Aujourd'hui, l'univers s'étend à nouveau, mais cette fois sur le petit écran avec Pacific Rim : The Black.

Pacific Rim, The Black : animé par la volonté de vaincre

C'est en effet sur Netflix que nous retrouverons bientôt le sempiternel combat entre Jaegers et Kaijus. Il prendra la forme d'une série animée se déroulant toujours dans le même univers. Le service de streaming a dévoilé deux premières images inédites et des infos exclusives concernant ce show à venir.

Sur la première image, nous découvrons les deux personnages principaux de la série. Il s'agit d'un frère et d'une sœur qui partent à la recherche de leurs parents disparus. Ils sont aux commandes d'un Jaeger abandonné. Leur connexion familiale semble leur offrir la possibilité de pouvoir le piloter sans difficultés. Lui est décrit comme courageux et idéaliste, elle comme naïve.

Sur la deuxième image, c'est un Kaiju gigantesque qui est à l'honneur. Il est assez difficile de le décrire, mais on peut voir qu'il a déjà détruit une partie de la ville et qu'il s’apprête à réserver le même sort à ce qu'il en reste.

Craig Kyle (Thor: Ragnarok) et Greg Johnson (X-Men: Evolution) sont les showrunners de cette production Legendary Entertainment.

Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour Pacific Rim : The Black, mais on devrait découvrir la série sur le service de streaming en 2021.

Une autre série d'animation y est d'ailleurs prévue pour avril 2021, elle s'appelle Godzilla : Singular Point et on se dit qu'un croisement entre les deux shows pourrait très vite arriver. Et si Pacific Rim : The Black rencontre le succès, pourquoi pas un troisième épisode au cinéma. Ce monde de combat entre monstres et robots est tellement vaste que les histoires à y raconter sont encore bien nombreuses.